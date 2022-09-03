القائم وبيكفورد أبطال الدربي.. إيفرتون وليفربول يتعادلان

كان القائم وجوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون أبطال دربي الميرسياسيد الذي كان مثيرا حتى الثواني الأخيرة رغم عدم وجود أهداف.

وتعادل إيفرتون اليوم السبت سلبيا بدون أهداف مع منافسه ليفربول في افتتاح سادس جولات الدوري الإنجليزي في ملعب جوديسون بارك.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول للنقطة التاسعة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب.

فيما وصل إيفرتون للنقطة الرابعة ليحتل المركز الـ14.

وكان القائم بطلا للمباراة بعدما منع هدفا لإيفرتون من توم ديفيز وهدفين لليفربول من لويس دياز ومحمد صلاح.

أما بيكفورد ققد تصدى لثماني فرص محققة لليفربول ليخرج إيفرتون بنقطة ثمينة من الدربي.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ ولم يكن هناك الكثير من الفرص خاصة في الشوط الأول.

وحول داروين نونيز عرضية برأسه لكن مرت أعلى المرمى بقليل.

ورد عليه جوردون بتسديدة قوية تصدى لها أليسون بثبات.

وكاد توم ديفيز يسجل هدفا لإيفرتون في الدقيقة 23 لكن القائم حرمه منه وتكفل بصد الكرة.

وأرسل محمد صلاح عرضية قابلها نونيز برأسية لكنها ذهبت لخارج الملعب.

وسدد نونيز كرة قوية ارتدت من بيكفورد وواصل ليربول هجومه وسدد لويس دياز الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

ومع بداية الشوط الثاني كان ليفربول أفضل حالا من نظيره الأول وهاجم بضراوة بحثا عن الهدف الأول.

وسدد تسيميكاس كرة قوية لكنها مرت لخارج الملعب وسدد فابينيو كرة زاحفة تصدى لها بيكفورد.

وبغرابة ومن هجمة مرتدة سريعة ورغم هروبه من الرقابة داخل منطقة الجزاء لكن نيل موباي سدد الكرة في الزاوية التي يتواجد فيها أليسون ليمنعه من هدف محقق وسط حسرة فرانك لامبارد مدرب التوفيز.

وفي الدقيقة 69 سجل كونور كوادي هدفا لإيفرتون لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وكاد ماكنيل يسجل هدفا لكن أليسون بصعوبة حول الكرة لركلة ركنية.

واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل من الضائع وفي الثواني الأخيرة منه كاد صلاح يقتل اللقاء لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيسر.