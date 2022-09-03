تشكيل ريال مدريد - رودريجو أساسي وعودة كامافينجا لمواجهة بيتيس

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 14:39

كتب : FilGoal

ريال مدريد

دخل رودريجو جوس إلى تشكيل ريال مدريد الأساسي لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي.

ويلعب ريال مدريد مع ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو

ويشهد تشكيل ريال مدريد عودة داني كارفاخال وإدوارد كامافينجا إلى التشكيل الأساسي أيضا..

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

الوسط: إدوارد كامافينجا - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش

الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أندري لونين - لويس لوبيز - ناتشو فيرنانديس - إدين هازارد - توني كروس - ماركو أسينسيو - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - أنطونيو روديجير - ماريانو دياز.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن ريال بيتيس صاحب المركز الثاني.

ريال مدريد ريال بيتيس الدوري الإسباني
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