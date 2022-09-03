انتهت الدوري الإنجليزي – إيفرتون (0) - (0) ليفربول.. تعادل سلبي ولكن مثير

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 12:57

كتب : FilGoal

تسيميكاس وجوردون - إيفرتون وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وإيفرتون التي تقام في ملعب جوديسون بارك في سادس جولات الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90+6: يا رباااه القائم الأيسر يحرم صلاح من هدف محقق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق87: بيكفورد يحرم فيرمينو من هدف جميل بعد تمريرة طولية من صلاح.

ق84: تسديدة مقوسة رائعة من ماكنيل تصدى لها أليسون بصعوبة وحولها لركلة ركنية.

ق80: جوتا يشارك بدلا من نونيز، وماتيب بدلا من إيليوت.

ق71: إلغاء الهدف بداعي التسلل على كونور كوادي.

ق70: في انتظار مراجعة الهدف بالفيديو.

ق69: جووووووووول إيفرتون يسجل الهدف الأول من كونور كوادي.

ق65: ماذا أهدر نيل موباي؟ انفراد بمرمى ليفربول ودون رقابة ولكن أليسون تصدى له وحولها لركلة ركنية.

ق64: تسديدة من فابينيو أنقذها بيكفورد وحولها لركلة ركنية.

ق59: تبديلان لليفربول بخروج تسيميكاس وأرنولد ومشاركة أندرو روبرتسون وجيمس ميلنر.

ق54: تسديدة من نونيز تصدى لها بيكفورد.

ق50: تسديدة من تسيميكاس مرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

فيرمينو يشارك بدلا من فابيو كارفاليو.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق43: تسديدة من نونيز تصدى لها بيكفورد، وتلاها تسديدة من لويس دياز لكن ارتطمت بالقائم الأيسر.

ق40: عرضية من صلاح ولكن رأسية نونيز ذهبت لخارج الملعب.

ق33: يا ربااااه القائم يحرم إيفرتون من هدف محقق بعد تسديدة من ديفيز من داخل منطقة الجزاء.

ق23: تسديدة قوية من جوردون تصدى لها أليسون.

ق19: رأسية من نونيز مرت أعلى المرمي بقليل.

15: هدوء في مجريات المباراة.

انطلاق المباراة.

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي
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