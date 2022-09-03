تشكيل ليفربول – عودة نونيز.. وكارفاليو وصلاح أساسيان أمام إيفرتون

عاد داروين نونيز لقيادة خط هجوم ليفربول بعد غيابه لثلاث مباريات للإيقاف بعد طرده في مواجهة كريستال بالاس لضربه للاعب الخصم بدون كرة.

ويستضيف ليفربول منافسه إيفرتون مساء اليوم السبت في دربي ميرسيسايد في ملعب أنفيلد في افتتاح سادس جولات الدوري الإنجليزي.

كما يتواجد فابيو كارفاليو كأساسي في خط الوسط لأول مرة خلال الموسم.

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد الوافد الجديد أرتور والمنضم حديثا من يوفنتوس بعدما حصل على التصريحات اللازمة للموافقة على مشاركته.

كما عاد ديوجو جوتا لليفربول عقب شفائه من الإصابة ويتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- فيرجيل فان دايك- تسيميكاس

في الوسط: فابينيو- فابيو كارفاليو- هارفي إيليوت

في الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- لويس دياز

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول الترتيب بثماني نقاط، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ17 بثلاث نقاط.