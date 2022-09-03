مرتضى: سنضم عمر كمال.. ونرحب بـ أحمد ريان وهو "أد شادي حسين 5000 مليون مرة"

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عمر كمال عبد الواحد سينضم لصفوف الفريق، ورحبّ بالتعاقد مع أحمد ياسر ريان.

وسبق أن أعلن رئيس الزمالك تجديد تعاقد زيزو لمدة 3 سنوات.

وقال مرتضى منصور عبر قناة النادي: "عمر كمال عبد الواحد سينضم إلى في الزمالك".

ويلعب عمر كمال في صفوف فيوتشر بعدما توقف انضمامه الموسم الماضي إلى الزمالك بسبب إيقاف القيد.

وكشف FilGoal.com كيف يستطيع الزمالك استعادة عمر كمال من فيوتشر. (طالع التفاصيل)

وأكمل "جددنا أمس الخميس عقد محمد أشرف روقا".

وأردف "إذا كان أحمد ياسر ريان يرغب في اللعب للزمالك الباب مفتوح له، "أنت أد شادي حسين 5000 مليون مرة"، أنت لاعب موهوب وأتابعك منذ أن كنت لاعبا، ونرحب به في الزمالك".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق أن أحمد ياسر ريان سيدخل في صفقة تبادلية رفقة صلاح محسن ينضم على إثرها مقابل شادي حسين ومصطفى سعد ميسي.

ولعب أحمد ياسر ريان معارا مع الجونة وسيراميكا كليوباترا ثم ألتاي سبور التركي في الموسم الماضي.

وسجل ابن الـ24 عاما تسعة أهداف وصنع هدفا واحدا في 29 مباراة مع الفريق التركي في الموسم الماضي.

مع الجونة، لعب ريان 42 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين.

وفي سيراميكا كليوباترا، سجل 16 هدفا وصنع هدفا واحدا في 25 مباراة.