في الجول يكشف كيف يستطيع الزمالك استعادة عمر كمال من فيوتشر

الأحد، 02 يناير 2022 - 23:03

كتب : أحمد الخولي

عمر كمال عبد الواحد مع منتخب مصر

الدوري المصري عمر كمال عبد الواحد الزمالك فيوتشر
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