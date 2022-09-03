أحمد سامي: سنضم صلاح محسن وياسر ريان.. وسنتعاقد مع كهربا في هذه الحالة

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 01:00

كتب : FilGoal

أحمد سامي - سيراميكا كليوباترا

كشف أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا عما يدور في رأسه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال سامي عبر أون تايم سبورتس "بدائل شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" موجودة ولدي دراية بجميع لاعبي مصر. سلمت إدارة النادي خريطة بالأسماء وأتمنى تنفيذ 70% منها".

وأضاف "حسام حسن يرغب في الاستمرار بالنادي الأهلي ويرى أنه لم يحصل على فرصته كامله، بينما صلاح محسن سينضم إلينا".

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وشدد "أحمد ياسر ريان سيظهر بشكل مختلف، وسنضم محمود شكري وأحمد رمضان "بيكهام" حال موافقة الأهلي على رحيلهما".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن سيراميكا كليوباترا طلب الحصول على توقيع حسام حسن، وصلاح محسن من الأهلي مقابل التخلي عن شادي حسين، ومصطفى سعد "ميسي" للفريق الأحمر، مع استعارة سيراميكا كليوباترا للاعبين آخرين.

صلاح محسن اقترب من إتمام اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا بالفعل، فيما رفض حسام حسن الرحيل عن الأهلي وتمسك بالبقاء مع الفريق.

وبسبب رغبة حسام حسن، تحول سيراميكا كليوباترا إلى أحمد ياسر ريان الذي وضعه كخيار ثان في لائحة رغباته.

وبالتالي، فإن الصفقة قد تتم بانتقال شادي حسين، ومصطفى سعد "ميسي" إلى الأهلي، مقابل انتقال أحمد ياسر ريان، وصلاح محسن إلى سيراميكا كليوباترا، مع استعارة سيراميكا للاعبين آخرين من الأهلي.

وتضم قائمة اللاعبين الذين حددهم سيراميكا كليوباترا لاستعارة بعضهم من الأهلي كل من محمد شكري، ومحمد محمود، وعبد الرحمن "مانو"، وأحمد نبيل "كوكا"، ومحمد مغربي

كهربا وثنائي الزمالك

وعن التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي أوضح "كهرباء إذا كان لاعبا حرا سأضمه على سيراميكا على الفور".

وواصل "أوباما لم يتم عرضه علينا. عمر السعيد ليس ضمن حساباتنا في ظل وجود أحمد ياسر ريان وصلاح محسن وأوفا".

واختتم سيراميكا كليوباترا منافسات الموسم المنصرم في المركز الـ14 برصيد 37 نقطة.

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