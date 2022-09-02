كأس العرب للناشئين – مصر تخسر من المغرب بهدفين في ربع النهائي

ودع منتخب مصر تحت 17 عاما منافسات كأس العرب للناشئين بعد الخسارة من المغرب.

وخسر منتخب مصر على يد منافسه المغربي بهدفين دون رد ضمن ربع نهائي البطولة.

وسجل عبد الحميد معلي والنائر أيمن للمنتخب المغربي في المباراة التي أقيمت على ملعب مستغانم بالجزائر.

أحداث المباراة

بدا منتخب مصر المباراة بشكل جيد وضغط هجوميا على مرمى المنتخب المغربي عن طريق عمر خضر وعمر سيد معوض.

وأهدر حسام عادل فرصة تسجيل الهدف الأول مبكرا وأبعد مدافع منتخب المغرب تسديدته قبل أن تتخطى خط المرمى.

وشهدت الدقيقة 26 تسديدة قوية من عمر خضر تصدى لها حارس المغرب ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني واصل منتخب مصر سيطرته على مجريات المباراة وسط تراجع وأداء دفاعي لمنتخب المغرب.

وكاد منتخب مصر أن يسجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية من عمر سيد معوض مرت بقليل بجوار مرمى المغرب لتضيع فرصة مؤكدة.

وشهدت الدقيقة 75 مطالبة بركلة جزاء من لاعبي منتخب مصر بعد اصطدام الكرة بيد مدافع منتخب المغرب لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وعلى عكس سير اللقاء استغل منتخب المغرب خطأ دفاعي وخطف عبد الحميد معلي الكرة ووضعها ببراعة في شباك عبد المنعم تامر حارس منتخب مصر.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أضاف البديل النائر أيمن الهدف الثاني لمنتخب المغرب بعد هجمة مرتدة منظمة.

وبهذه النتيجة حجز منتخب المغرب مقعدا في نصف نهائي كاس العرب للناشئين المقامة في الجزائر.

وحجزت منتخبات السعودية والمغرب والجزائر واليمن مقاعدها في نصف نهائي كأس العرب للناشئين.