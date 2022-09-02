مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد مباراتي الزمالك ضد إيليكت التشادي

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

الزمالك

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد مباراتي الزمالك وإيليكت التشادي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر المقبل وهو ما يتعارض مع مواعيد ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "استقررنا على تأجيل مباراة الزمالك وإيليكت التشادي ليصبح موعد الذهاب 18 سبتمبر في الكاميرون والإياب 23 من نفس الشهر في القاهرة".

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وأضاف "سنطلب من فيفا الموافقة على إقامة مباراة الإياب في فترة التوقف الدولي بعد إنهاء الترتيبات مع الفريقين".

وكان من المقرر إقامة مباراة الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر الجاري. وتواصل الزمالك مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل المباراة بسبب المشاركة في كأس لوسيل.

ويلعَب الزمالك في كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال بافتتاح ملعب لوسيل يوم 9 سبتمبر أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2022.

وحاول الزمالك حل تلك الأزمة عن طريق إقناع الفريق التشادي بلعب مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة.

لكن الفريق التشادي استقر في النهاية على خوض الذهاب في الكاميرون على ملعب أحمدو أهيدجو.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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