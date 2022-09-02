تشيلسي يمدد عقد بروخا حتى صيف 2028

مدد تشيلسي عقد مهاجمه الشاب أرماندو بروخا حتى صيف 2028.

أرماندو برويا النادي : تشيلسي تشيلسي

وأعلن النادي الإنجليزي تمديد عقد مهاجمه الألباني لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقال صاحب الـ 21 في تصريحات لموقع ناديه: "إنه النادي الذي حلمت باللعب فيه طوال حياتي، لقد كنت هنا منذ أن كنت صبيا، لذا فهو شعور غير عادي بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف "أن تكون قادرا على ارتداء القميص الأزرق مع الفريق الأول هو حلم أصبح حقيقة. إنه لأمر مدهش في كل دقيقة أن تلعب على أرض الملعب مع واحد من أكبر الأندية في العالم. هناك دائما منافسة والجميع يريد اللعب لذلك أنا سعيد فقط لأن لدي الفرصة لأكون جزءا من هذا الكيان. آمل أن ألعب الكثير من المباريات وأن أكون جزءا من نجاح الفريق".

وشارك بروخا في ثلاث مباريات كبديل لفريق المدرب توماس توخيل هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.

بروخا (20 عاما) يعتبر من أبناء تشيلسي، إذ تدرج في صفوفه وخرج في إعاراة مرتين آخرهم كان مع فريق ساوثامبتون.

وأُعير اللاعب الألباني مرة أخرى إلى ساوثامبتون في الصيف ذاته لمدة موسم واحد.

وشارك بروخا الموسم الماضي مع ساوثامبتون في 33 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع آخر