مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: موعد ودية بلجيكا غيّر خطط فيتوريا.. وموقف لقاء الأرجنتين

كشف مصدر من اتحاد الكرة المصري أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سيغير من خططه بعد إعلان بلجيكا إقامة المباراة الودية ضد الفراعنة يوم 18 نوفمبر المقبل.

وأعلن منتخب بلجيكا صباح اليوم الجمعة مواجهة منتخب مصر يوم 18 نوفمبر المقبل استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "مواجهة بلجيكا ستقام يوم 18 نوفمبر المقبل وليس 15 من نفس الشهر كما أرادنا من قبل".

وأوضح "روي فيتوريا أراد إقامة المباراة يوم 15 نوفمبر، وبالتالي سيغير البرنامج الذي وضعه، لأنه أراد إقامة مباراة مع منتخب آخر يوم 18 نوفمبر".

وأكمل "بالتالي المباراة الودية الأخرى ستكون قبل لقاء بلجيكا".

وتابع "لم تتحدد بعد هوية المنتخب الذي سيواجه مصر في الودية الثانية بشهر نوفمبر".

وأكمل "الاتحاد المصري تفاجئ بإعلان نظيره البلجيكي لأنه من كان مفترضا أن يعلن الاتحادين سويا".

وأردف "ينقصنا فقط توقيع عقود المباراة مع الاتحاد البلجيكي".

وأتم مشددا "مباراة الأرجنتين الودية ألغيت بشكل نهائي".

وحسبما أعلن الاتحاد البلجيكي ستقام المباراة في الكويت.

وسبق والتقى المنتخبان قبل كأس العالم 2018 في إطار استعدادات كليهما للمشاركة في المونديال الذي أقيم في روسيا آنذاك.

وودع منتخب مصر المونديال الروسي من دور المجموعات، بينما حصد منتخب بلجيكا البرونزية في أفضل إنجاز لهم عبر التاريخ.

والتقى منتخب مصر مع بلجيكا أربع مرات وديا من قبل، وفاز الفراعنة ثلاث مرات وخسروا مرة وحيدة فقط.

وكانت الخسارة الوحيدة قبل مونديال 2018 وهُزم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.

وبذلك يكون تحدد ثلاث وديات لمنتخب مصر في عهد الفريق تحت إمرة مدربه الجديد روي فيتوريا وهم النيجر وليبيريا وبلجيكا.