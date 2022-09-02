بلجيكا تعلن مواجهة مصر قبل كأس العالم 2022

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 11:58

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا

أعلن منتخب بلجيكا رسميا مواجهته لمصر في مباراة ودية أخيرة له قبل انطلاق كأس العالم 2022.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أعلن فيها ملاقاة مصر في الـ18 من شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت التغريدة إلى أن المباراة ستقام في الكويت.

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وسبق والتقى المنتخبان قبل كأس العالم 2018 في إطار استعدادات كليهما للمشاركة في المونديال الذي أقيم في روسيا آنذاك.

وودع منتخب مصر المونديال الروسي من دور المجموعات، بينما حصد منتخب بلجيكا البرونزية في أفضل إنجاز لهم عبر التاريخ.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره FilGoal.com في وقت سابق عن توصل الاتحادين المصري والبلجيكي لاتفاق لخوض المباراة الودية في إطار استعدادات بلجيكا لخوض المونديال.

والتقى منتخب مصر مع بلجيكا أربع مرات وديا من قبل، وفاز الفراعنة ثلاث مرات وخسروا مرة وحيدة فقط.

وكانت الخسارة الوحيدة قبل مونديال 2018 وهُزم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد.

وبذلك يكون تحدد ثلاث وديات لمنتخب مصر في عهد الفريق تحت إمرة مدربه الجديد روي فيتوريا وهم النيجر وليبيريا وبلجيكا.

مصر بلجيكا كأس العالم
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