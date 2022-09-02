رئيس سموحة يكشف لـ في الجول: بدء التواصل مع طارق العشري لخلافة بسيوني

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 21:47

كتب : هاني العوضي

طارق العشري

كشف وليد عرفات رئيس سموحة لـ FilGoal.com عن بدء التواصل مع طارق العشري مدرب طلائع الجيش السابق لتولي قيادة الفريق السكندري.

وقال عرفات في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "فتحنا خطوط الاتصال اليوم. حدث اتصال بيني وبين طارق العشري للحديث عن تدريبه لفريق سموحة".

وأضاف "غدا -السبت- ستنقعد جلسة بيننا وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا".

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وكان سموحة قد أعلن في بيان رسمي عن توجيه الشكر لعبد الحميد بسيوني وجهازه المعاون.

وتولى عبد الحميد بسيوني قيادة سموحة خلفا لأحمد سامي الذي انتقل لتدريب سيراميكا كليوباترا في مايو الماضي.

ووقع بسيوني على عقد جديد لمدة سنتين في يوليو الماضي، قبل أن يتفق الطرفان على عدم تفعيله.

وأنهى سموحة الدوري في المركز السادس برصيد 47 نقطة.

على الجانب الآخر قاد طارق العشري فريقه السابق طلائع الجيش لاحتلال المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

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