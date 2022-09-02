سموحة يعلن رحيل عبد الحميد بسيوني

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 21:35

كتب : هاني العوضي

عبد الحميد بسيوني

أعلن مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات عن توجيه الشكر وإنهاء التعاقد مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

وجاء في بيان سموحة ما يلي:

أكد المجلس تقديره الكامل لجهود الجهاز الفني طوال الفترة التي تولي فيها المهام الفنية لفريق الكرة، حيث انهي سموحة الموسم في المركز السادس في جدول الترتيب.

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ومن المقرر أن يبحث مجلس الإدارة ملف المدير الفني الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، للاستقرار علي الجهاز الفني الذى يقود فريق الكرة خلال الموسم الجديد.

ومن جانبه قال وليد عرفات رئيس النادي: "نتوجه بالشكر إلى الجهاز الفني بالكامل وعلي رأسهم عبد الحميد بسيوني علي ما قدموه مع الفريق طوال الفترة السابقة ونتمني لهم التوفيق والنجاح دائما".

وأكد رئيس النادى أن مجلس الادارة توصل لاتفاق مع عبد الحميد بسيوني علي عدم تفعيل التعاقد الجديد الذي تم إبرامه في وقت سابق".

واختتم عرفات قائلا "نسعي لاختيار جهاز فني متميز ليقود فريق الكرة لمواصلة التواجد ضمن فرق المقدمة خلال الموسم الجديد، خاصة بعد إبرام عدد من الصفقات المميزة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وتولى عبد الحميد بسيوني قيادة سموحة خلفا لأحمد سامي الذي انتقل لتدريب سيراميكا كليوباترا في مايو الماضي.

ووقع بسيوني على عقد جديد لمدة سنتين في يوليو الماضي، قبل أن يتفق الطرفان على عدم تفعيله.

وأنهى سموحة الدوري في المركز السادس برصيد 47 نقطة.

الدوري المصري سموحة عبد الحميد بسيوني وليد عرفات
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