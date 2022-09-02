تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام عمراني سبور
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 19:13
كتب : FilGoal
يواصل محمود حسن "تريزيجيه" المشاركة الأساسية مع طرابزون سبور في مواجهة عمراني سبور في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويتواجد الأوروجوياني ماكسيليمانو جوميز على دكة البدلاء بعد انضمامه أمس الخميس قادما من فالنسيا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.
وجاء تشكيل طرابزون:
حراسة المرمى: محمد طه
الدفاع: توكوز دورخان – مارك بارترا – ستيفانو دانسفيل – إلميلي إرين
الوسط: جيان فيليب جامبيان – أناستايوس باكاسيتس – عمر عبد القادر
الهجوم: إينيس بارديهي – تريزيجيه – ديجانيني تافاريس
وشارك تريزيجيه حتى الآن في 4 مباريات بالدوري التركي وصنع هدفا واحدا.
ويحتل طرابزون المركز السادس برصيد 7 نقاط عقب مرور 4 جولات.
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