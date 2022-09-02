تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام عمراني سبور

يواصل محمود حسن "تريزيجيه" المشاركة الأساسية مع طرابزون سبور في مواجهة عمراني سبور في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري التركي.

ويتواجد الأوروجوياني ماكسيليمانو جوميز على دكة البدلاء بعد انضمامه أمس الخميس قادما من فالنسيا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء تشكيل طرابزون:

حراسة المرمى: محمد طه

الدفاع: توكوز دورخان – مارك بارترا – ستيفانو دانسفيل – إلميلي إرين

الوسط: جيان فيليب جامبيان – أناستايوس باكاسيتس – عمر عبد القادر

الهجوم: إينيس بارديهي – تريزيجيه – ديجانيني تافاريس

وشارك تريزيجيه حتى الآن في 4 مباريات بالدوري التركي وصنع هدفا واحدا.

ويحتل طرابزون المركز السادس برصيد 7 نقاط عقب مرور 4 جولات.