مؤتمر كونتي - عن سوق الانتقالات وعودة ثنائي توتنام أمام فولام

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 18:42

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أعرب أنطونيو كونتي مدرب توتنام عن رضاه بعد العمل الذي قام به ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد توتنام مع ريتشارلسون، يفيس بيسوما، وديستيني أودوجي، ودجيد سبينس، وإيفان بيريسيتش، وفريزر فورستر، وكليمون لونجليه.

كما فعل النادي اللندني بند الشراء في عقد كريستيان روميرو مقابل 50 مليون يورو ووقع على عقد لمدة خمس سنوات مقبلة.

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وقال كونتي في مؤتمر صحفي: " بصراحة نحن قمنا بعمل جيد بهذا السوق وفقا لإمكانيات النادي. هدفنا كان تحسين القائمة وقد فعلنا ذلك، ولكن عندما تنظر الى أفضل الأندية فما زال الفارق كبير، ولكي نصل لهم نحتاج ثلاث نوافذ انتقالات".

وأضاف "نحن فريق يلعب بدوري الأبطال، وفي هذه المنافسة لا يمكنك تدوير تشكيل الفريق مثل اللعب في الدوري الأوروبي. لذا نحن أمام فرصة المشاركة وتقييم الأمر وسنرى ما الذي مازال ينقصنا، بعدها سنحاول سد هذا النقص ".

وشدد " نحن لسنا فريق يمكنه صرف مبالغ هائلة لذا عمليتنا في التدعيم ستكون على مراحل. عملية تطوير فريقنا بدأت في يناير الماضي بصفقتي بينتانكور وكولوسيفسكي. ثم الآن بهذا الصيف قمنا بصفقات مميزة، وتحسنت جودة الفريق. لكن لأن نكون منافسين على اللقب فهذا شيء بعيد جدا".

ريتشارلسون

وعن ريتشارلسون أوضح "أتذكر حين تم التعاقد مع كولوسيفسكي الكثير شككوا بهذه الخطوة لأنه لم يكن يلعب كثيرا مع يوفنتوس. وانظروا أين هو الآن وماذا يمثل لنا ، والأمر ينطبق على بينتانكور ، وسينطبق على ريتشارليسون.

وعن رفضه رحيل بريان خيل إلى فالنسيا رغم خروجه من الحسابات الفنية كشف "أنا كنت واضح مع النادي واشترطت تعويض أي لاعب يرحل بلاعب جديد وإلا كيف سأدير الحصص التدريبية؟. خيل مثل سبينس، عليهما العمل والتطور".

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مواجهة فولام

وعن العائدين خلال مواجهة فولام قال الإيطالي: " كريستيان روميرو سيتواجد مع الفريق ضد فولام، وكذلك بينتانكور بحالة جيدة ويمكنه المشاركة".

وواصل "الغيابات عن مواجهة فولام هي لوكاس مورا وبريان خيل فقط".

ويستعد توتنام لمواجهة فولام، غدا السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز الثالث برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد فولام في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

توتنام هوتسبر فولام كونتي
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