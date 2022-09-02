كرة يد - مصر تكتسح مدغشقر بفارق 50 هدفا في بطولة إفريقيا مواليد 2004

اكتسح منتخب مصر مواليد 2004 نظيره مدغشقر بنتيجة 64-14 في ختام المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا.

وتستضيف رواندا بطولة إفريقيا مواليد 2004 في الفترة بين 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2022.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول بنتيجة 28-9، وعزز من تفوقه في الشوط الثاني للقاء.

وتفوق منتخب مصر في الجولة الأولى على الجزائر بنتيجة 43-19.

وفي الجولة الثانية على رواندا بنتيجة 44-30.

ويقود المنتخب فنيا: مجدى أبو المجد.

وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى كل من: يوسف وليد - يوسف ناجي - محمد اشرف - فيراس مروان - محمد وائل - أحمد تغيان - يوسف أحمد عبد الغني - معاذ عزب - محمد صلاح - محمد عبد الغني - عمر عدلان - أحمد حسام - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - محمد عماد - محمد مؤمن - بلال إبراهيم.

وينتظر منتخب مصر مواجهة صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى والتي تضم أيضا: منتخب المغرب - منتخب ليبيا - منتخب اوغندا - منتخب بوروندي.