كرة يد - مصر تكتسح مدغشقر بفارق 50 هدفا في بطولة إفريقيا مواليد 2004

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004

اكتسح منتخب مصر مواليد 2004 نظيره مدغشقر بنتيجة 64-14 في ختام المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا.

وتستضيف رواندا بطولة إفريقيا مواليد 2004 في الفترة بين 30 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2022.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول بنتيجة 28-9، وعزز من تفوقه في الشوط الثاني للقاء.

أخبار متعلقة
كرة يد - مروة عيد تتوج بجائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي كرة يد - بمشاركة قطبي مصر.. الكشف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا كرة يد - الاتحاد المصري يعلن موعد مسابقات الموسم الجديد كرة يد - تعديل موعد مباريات السوبر المصري.. وتغيير الملعب

وتفوق منتخب مصر في الجولة الأولى على الجزائر بنتيجة 43-19.

وفي الجولة الثانية على رواندا بنتيجة 44-30.

ويقود المنتخب فنيا: مجدى أبو المجد.

وتضم قائمة لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى كل من: يوسف وليد - يوسف ناجي - محمد اشرف - فيراس مروان - محمد وائل - أحمد تغيان - يوسف أحمد عبد الغني - معاذ عزب - محمد صلاح - محمد عبد الغني - عمر عدلان - أحمد حسام - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - محمد عماد - محمد مؤمن - بلال إبراهيم.

وينتظر منتخب مصر مواجهة صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى والتي تضم أيضا: منتخب المغرب - منتخب ليبيا - منتخب اوغندا - منتخب بوروندي.

كرة يد منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004
نرشح لكم
كرة يد - مروة عيد تتوج بجائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي كرة يد - بمشاركة قطبي مصر.. الكشف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا كرة يد - الاتحاد المصري يعلن موعد مسابقات الموسم الجديد كرة يد - تعديل موعد مباريات السوبر المصري.. وتغيير الملعب كرة يد – انسحاب أندية المغرب من البطولتين العربية والإفريقية المقامتين في تونس يد - منتخب مصر يحصد لقب بطولة إفريقيا للشباب بالتفوق على الجزائر كرة يد - منتخب مصر للشباب يضرب موعدا ناريا مع الجزائر في نهائي بطولة إفريقيا كرة يد - الاتحاد التونسي يعلن مشاركة الزمالك في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية
أخر الأخبار
مؤتمر كونتي - عن سوق الانتقالات وعودة ثنائي توتنام أمام فولام 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيميوني يشعل النيران في شكوك برشلونة بشأن جريزمان: أنا رجل لهذا النادي 23 دقيقة | الدوري الإسباني
الغرامة الأكبر لـ باريس سان جيرمان.. يويفا يعلن عقوبات خرق قوانين اللعب المالي النظيف 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر تشافي: حزين لرحيل أوباميانج ونحاول تسجيل ألونسو.. وهذا موقف ألبا وديباي 44 دقيقة | الدوري الإسباني
ضربات القلب تحرم جيرونا من ستواني شهرا 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - مصر تكتسح مدغشقر بفارق 50 هدفا في بطولة إفريقيا مواليد 2004 ساعة | كرة يد
مؤتمر كلوب عن عودة داروين نونيز بعد الإيقاف: صفعته وتعلم الدرس ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا - عن هالاند وألفاريز وإمكانية المشاركة معا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 4 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش