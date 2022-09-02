لاعب بونفيرادينا الإسباني: ليس لدي مانع من اللعب في مصر.. وبنزيمة سيتفوق على ليفاندوفسكي

لا يمانع داني أوخيدا لاعب بونفيرادينا الإسباني أن يلعب يوما في الدوري المصري.

وعبر مقابلة افتراضية بالفيديو نظمتها رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" في القاهرة تحدث أوخيدا قائلا: "أنا من جزر الكناري، ولذلك اللعب في بونفيرادينا تطلب من أن أتأقلم خصوصًا مع برودة الجو هنا. لكني في النهاية لاعب محترف وسأتواجد في المكان الذي يخدم مسيرتي".

وعن الانتقال لمصر قال: "اللعب في الدوري المصري؟ لم لا؟ أنا منفتح على كل الخيارات، ليس لدي أي مانع في اللعب بالدوري المصري يومًا ما".

أما عن رأيه في صراع الهدافين في الدوري الإسباني بين كريم بنزيمة وروبرت ليفاندوفسكي من ريال مدريد وبرشلونة قال: "الصراع على لقب هدّاف الدوري الإسباني الممتاز بات شرسًا بعد قدوم روبيرت ليفاندوفسكي لبرشلونة، ولكني سأرشح كريم بنزيمة للفوز بجائزة بيتشيتشي لأنه لاعبي المفضل".

ويستطيع أوخيدا اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ صاحب الـ27 عاما مسيرته في لاس بالماس ثم تيلدي ثم بوبلا دي مافوميت ثم لوركا ثم ليجانيس وغرناطة وألباسيتي والكوركورن وأخيرا بونفيرادينا.

نادي بونفيرادينا ينشط حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسباني وأجريت تلك المقابلة لأن العام الجاري يشهد احتفاله بالمئوية إذ أنه أنشئ في 7 يونيو 1922.

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