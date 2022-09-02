المدير القانوني لـ فيفبرو لـ في الجول: سنساند عبد الله السعيد في المحكمة الرياضية ضد الأهلي

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 16:15

كتب : حسام أحمد

عبد الله السعيد - الإسماعيلي × بيراميدز

قال روي فيرمير المدير القانوني لاتحاد اللاعبين المحترفين "فيفبرو" إن الأخير سيساند عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في قضيته أمام الأهلي.

وتحدث المدير القانوني لفيفبرو لـFilGoal.com قائلا: "الأهلي قام بسلوكٍ مخزٍ ضد اللاعب عبد الله السعيد، لذلك أصدرنا بياننا اليوم".

وواصل "لم أرَ من قبل في العالم تصرف لنادٍ ضد لاعب مثلما فعل الأهلي مع عبد الله السعيد".

أخبار متعلقة
بيان من اتحاد اللاعبين المحترفين إلى الأهلي: توقفوا عن جعل حياة عبد الله السعيد كابوسا مصدر من الأهلي لـ في الجول: كل إجراءاتنا في قضية عبد الله السعيد قانونية محليا ودوليا محامي السعيد لـ في الجول: هكذا يساندنا اتحاد اللاعبين المحترفين ضمن 3 خطوات لنا.. وفائدة بيانه

وعن الخطوة المقبلة لرابطة اللاعبين المحترفين في هذا الصدد قال روي فيرمير: "سنساند اللاعب في التماسه في المحكمة الرياضية الدولية".

وشدد "سنقوم بمساعدة اللاعب بأي طريقة، هذا أمر ضروري".

وعما إذا كان اللاعب قد طلب من رابطة اللاعبين المحترفين إصدار البيان رد "هذان أمران ليس لهما صلة ببعضهما البعض، رابطة اللاعبين المحترفين تدافع عن اللاعبين حتى لو لم يُطلب منها ذلك".

وكان اتحاد اللاعبين المحترفين أصدر بيانا رسميا اليوم الجمعة طالب فيه الأهلي بالتوقف عن ملاحقة السعيد قانونيا وجعل حياته كابوسا على وحد وصفه. (طالع البيان بالكامل)

وأشار البيان إلى أن البند الذي وضعه الأهلي في انتقال السعيد لأهلي جدة السعودي بمنعه من بيع اللاعب لأي ناد مصري لثلاثة مواسم إلا بعد دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار هو تصرف غير تنافسي.

وأوضح البيان أنه رغم فسخ السعيد لتعاقده مع أهلي جدة وعودته لبيراميدز إلا أن النادي المصري يواصل التقدم بشكاوى قضائية ضد اللاعب ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إحدى الشكاوى.

فما كان من الأهلي إلا أنه أقام دعوى أمام مركز تحكيم تابع للجنة الأولمبية المصرية والذي أصدر قرارا وصفه البيان "بالمروع" ضد اللاعب يلزمه بدفع مليوني دولار للنادي الأحمر.

وذكر البيان أن السعيد استأنف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي حيث حصل على حكم بإيقاف تنفيذ القرار قبل أن ينجح الأهلي في الحصول على حكم بتجميد أرصدة اللاعب البنكية.

ووصف روي فيرمير المدير القانوني لـ"فيفبرو" ما يقوم به الأهلي تجاه بالسلوك المروع وأنه يجعل حياة السعيد كابوسا.

عبد الله السعيد بيراميدز الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
هل سمعت عن الكرة السداسية؟ تعرف على منتخب مصر الذي يخوض بطولة العالم لاعب بونفيرادينا الإسباني: ليس لدي مانع من اللعب في مصر.. وبنزيمة سيتفوق على ليفاندوفسكي خبر في الجول – طرح اسم يانكون للتواجد في الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي.. وشيء يحدد مصيره إدارة الزمالك توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية محامي السعيد لـ في الجول: هكذا يساندنا اتحاد اللاعبين المحترفين ضمن 3 خطوات لنا.. وفائدة بيانه مصدر من الأهلي لـ في الجول: كل إجراءاتنا في قضية عبد الله السعيد قانونية محليا ودوليا بيراميدز يجدد تعاقده مع محمد حمدي بيان من اتحاد اللاعبين المحترفين إلى الأهلي: توقفوا عن جعل حياة عبد الله السعيد كابوسا
أخر الأخبار
تأجيل 3 مباريات في الدوري الأرجنتيني بسبب محاولة اغتيال نائب رئيس البلاد 7 دقيقة | أمريكا
مباشر الدوري التركي - عمراني سبور (0) - (0) طرابزون سبور.. تريزيجيه أساسي 12 دقيقة | المحترفون
كرة يد – دينا خضر تعزز صفوف سيدات الأهلي 17 دقيقة | كرة يد
هل سمعت عن الكرة السداسية؟ تعرف على منتخب مصر الذي يخوض بطولة العالم 29 دقيقة | تقرير في الجول
تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام عمراني سبور 52 دقيقة | المحترفون
مؤتمر كونتي - عن سوق الانتقالات وعودة ثنائي توتنام أمام فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
سيميوني يشعل النيران في شكوك برشلونة بشأن جريزمان: أنا رجل لهذا النادي ساعة | الدوري الإسباني
الغرامة الأكبر لـ باريس سان جيرمان.. يويفا يعلن عقوبات خرق قوانين اللعب المالي النظيف ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 4 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش