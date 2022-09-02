المدير القانوني لـ فيفبرو لـ في الجول: سنساند عبد الله السعيد في المحكمة الرياضية ضد الأهلي

قال روي فيرمير المدير القانوني لاتحاد اللاعبين المحترفين "فيفبرو" إن الأخير سيساند عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في قضيته أمام الأهلي.

وتحدث المدير القانوني لفيفبرو لـFilGoal.com قائلا: "الأهلي قام بسلوكٍ مخزٍ ضد اللاعب عبد الله السعيد، لذلك أصدرنا بياننا اليوم".

وواصل "لم أرَ من قبل في العالم تصرف لنادٍ ضد لاعب مثلما فعل الأهلي مع عبد الله السعيد".

وعن الخطوة المقبلة لرابطة اللاعبين المحترفين في هذا الصدد قال روي فيرمير: "سنساند اللاعب في التماسه في المحكمة الرياضية الدولية".

وشدد "سنقوم بمساعدة اللاعب بأي طريقة، هذا أمر ضروري".

وعما إذا كان اللاعب قد طلب من رابطة اللاعبين المحترفين إصدار البيان رد "هذان أمران ليس لهما صلة ببعضهما البعض، رابطة اللاعبين المحترفين تدافع عن اللاعبين حتى لو لم يُطلب منها ذلك".

وكان اتحاد اللاعبين المحترفين أصدر بيانا رسميا اليوم الجمعة طالب فيه الأهلي بالتوقف عن ملاحقة السعيد قانونيا وجعل حياته كابوسا على وحد وصفه. (طالع البيان بالكامل)

وأشار البيان إلى أن البند الذي وضعه الأهلي في انتقال السعيد لأهلي جدة السعودي بمنعه من بيع اللاعب لأي ناد مصري لثلاثة مواسم إلا بعد دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار هو تصرف غير تنافسي.

وأوضح البيان أنه رغم فسخ السعيد لتعاقده مع أهلي جدة وعودته لبيراميدز إلا أن النادي المصري يواصل التقدم بشكاوى قضائية ضد اللاعب ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إحدى الشكاوى.

فما كان من الأهلي إلا أنه أقام دعوى أمام مركز تحكيم تابع للجنة الأولمبية المصرية والذي أصدر قرارا وصفه البيان "بالمروع" ضد اللاعب يلزمه بدفع مليوني دولار للنادي الأحمر.

وذكر البيان أن السعيد استأنف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي حيث حصل على حكم بإيقاف تنفيذ القرار قبل أن ينجح الأهلي في الحصول على حكم بتجميد أرصدة اللاعب البنكية.

ووصف روي فيرمير المدير القانوني لـ"فيفبرو" ما يقوم به الأهلي تجاه بالسلوك المروع وأنه يجعل حياة السعيد كابوسا.