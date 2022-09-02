بيان من اتحاد اللاعبين المحترفين إلى الأهلي: توقفوا عن جعل حياة عبد الله السعيد كابوسا

أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" بيانا رسميا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجها إلى الأهلي مطالبا إياه بالتوقف عن الدعاوى القانونية ضد لاعبه السابق والحالي لبيراميدز عبد الله السعيد.

وأشار البيان إلى أن البند الذي وضعه الأهلي في انتقال السعيد لأهلي جدة السعودي بمنعه من بيع اللاعب لأي ناد مصري لثلاثة مواسم إلا بعد دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار هو تصرف غير تنافسي.

وأوضح البيان أنه رغم فسخ السعيد لتعاقده مع أهلي جدة وعودته لبيراميدز إلا أن النادي المصري يواصل التقدم بشكاوى قضائية ضد اللاعب ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إحدى الشكاوى.

فما كان من الأهلي إلا أنه أقام دعوى أمام مركز تحكيم تابع للجنة الأولمبية المصرية والذي أصدر قرارا وصفه البيان "بالمروع" ضد اللاعب يلزمه بدفع مليوني دولار للنادي الأحمر.

وذكر البيان أن السعيد استأنف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي حيث حصل على حكم بإيقاف تنفيذ القرار قبل أن ينجح الأهلي في الحصول على حكم بتجميد أرصدة اللاعب البنكية.

ووصف روي فيرمير المدير القانوني لـ"فيفبرو" ما يقوم به الأهلي تجاه بالسلوك المروع وأنه يجعل حياة السعيد كابوسا.

#FIFPRO calls on Cairo-based club @AlAhly to stop unfair treatment of Egyptian national team player Abdallah El Saeed. ✊ @ElSaid pic.twitter.com/Dhs2KvVzhb — FIFPRO (@FIFPRO) September 2, 2022

وجاء البيان كاملا كالتالي:

فيفبرو يدعو النادي الأهلي المصري للتوقف عن المعاملة غير العادلة تجاه لاعب المنتخب المصري عبد الله السعيد.

في شهر مايو 2018 وقع الأهلي اتفاقا مع الأهلي السعودي يمنعه من بيع اللاعب لأي ناد مصري خلال ثلاث سنوات وإلا فإنه يتعين عليه دفع غرامة قدرها مليوني دولار.

يعتبر فيفبرو ذلك البند غير تنافسي وغير قانونية بل ينتهك المادة 18 من لوائح الانتقالات.

بعدما فسخ اللاعب عقده مع النادي السعودي بالتراضي عاد للقاهرة وانتقل إلى منافس الأهلي بيراميدز في يناير من عام 2019 ومنذ ذلك الحين يواصل الأهلي رفع دعاوى قضائية ضد اللاعب.

وقد رفض فيفا بالفعل مطالب الأهلي ضد النادي السعودي لأن اللاعب كان فسخ عقده بالفعل ولم يكن هناك "إعادة بيع" ومع ذلك رفع الأهلي شكوى ضد اللاعب أمام مركز تحكيم تابع للجنة الأولمبية المصرية والذي أقدر قرارا مروعا بتغريمه مليوني دولار للأهلي.

استأنف اللاعب على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي حيث حصل على عدة إجراءات تحفظية بوقف تنفيذ القرار لكن هذا لم يمنع الأهلي من متابعة الأمر في مصر والحصول على حكم بتجميد أرصدة اللاعب البنكي.

وقال روي فيرمير المدير القانوني لفيفبرو: "نشعر بالفزع من سلوك الأهلي الذي يستمر في جعل حياة اللاعب كابوسا حيا لأن مسؤوليه مستاؤون من لعبه لمنافسهم الآن.

وأتم "كرة القدم يجب أن تكون على أساس حرية حركة اللاعبين والمنافسة العادلة بين الأندية ولا يوجد مكان للبنود غير التنافسية وندعو الأهلي للتوقف الفوري عن الدعاوى القانونية ضد عبد الله السعيد.