خبر في الجول – طرح اسم يانكون للتواجد في الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي.. وشيء يحدد مصيره

طُرح اسم ميشيل يانكون المشرف على الحراس في ناشئي الأهلي للعودة مجددا للتواجد في الفريق الأول.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي الأهلي ناقشوا إمكانية عودة يانكون للجهاز الفني الجديد للأهلي في ظل النجاحات التي حققها سابقا رفقة ريني فايلر وبيتسو موسيماني.

لكن قبل اتخاذ القرار سيطرح الأهلي الفكرة على المدير الفني الجديد بعد الاتفاق معه وإن أيد الفكرة فسيعود المدرب السويسري مرة أخرى لمنصب مدرب حراس المرمى.

أما إن رفض المدر الجديد الفكرة فسيظل يانكون في منصبه الحالي كمشرف على الحراس في الناشئين.

ومازال الأهلي يبحث عن مدرب جديد يخلف ريكاردو سواريش الذي تم فسخ عقده بالتراضي عقب نهاية الدوري.

وعلم FilGoal.com أن هناك قائمة طويلة من المرشحين لتدريب الفريق.

وضمت القائمة في وقت سابق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر بجانب وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب السابق.

وانضم بعد ذلك رزافان لوشيسكو مدرب نادي باوك اليوناني لقائمة المرشحين مع تواجد ريكاردو جاريكا المدير الفني السابق لبيرو.

وربما تشهد الفترة القادمة إضافات جديدة في قائمة المرشحين مع سعي الأهلي للاتفاق مع مدير فني لخلافة سواريش.

واستبعد الأهلي اسم المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق من قائمة المرشحين.