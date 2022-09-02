محامي السعيد لـ في الجول: هكذا يساندنا اتحاد اللاعبين المحترفين ضمن 3 خطوات لنا.. وفائدة بيانه

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 14:45

كتب : أحمد الخولي

عبد الله السعيد - الأهلي

يرى هاني زهران محامي عبد الله السعيد قائد بيراميدز أن البيان الصادر من اتحاد اللاعبين المحترفين من شأنه دعم اللاعب بقوة في خصومته القضائية ضد ناديه السابق الأهلي.

وقال هاني زهران لـFilGoal.com: "البيان القوي الصادر من اتحاد اللاعبين المحترفين صادر عن شكوى تقدمنا بها في شهر يوليو الماضي بعد قيام الأهلي بالتحفظ على أموال وأرصدة عبد الله السعيد ضمن 3 تحركات نقوم بها".

وواصل "وهناك شكوى مماثلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توضح أن الأهلي قام بالتحفظ على أموال اللاعب وإلحاق الضرر به، وأن الأهلي اتخذ خطوة الحجز على أرصدته رغم رفض فيفا شكواه في وقت سابق".

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وتابع "أما الخطوة الثالثة فهي اختصام الأهلي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بعد اللجوء للمحكمة الرياضية".

وعن كيف صدر بيان اتحاد اللاعبين المحترفين أوضح محامي السعيد "سافرت في شهر يوليو الماضي للعاصمة الهولندية أمستردام لمقر الاتحاد واجتمعت بمسؤوليه ودرسوا أوراق القضية إلى أن وصلوا للبيان الذي تم إصداره اليوم".

وعن تأثير البيان قال: "عبد الله السعيد ضمن أن اتحاد اللاعبين المحترفين سيكون داعم ومساند له في كل الإجراءات التي سيتخذها ضد الأهلي في الجهات والهيئات الدولية".

وواصل "هذا الاتحاد منبثق من فيفا وسيتوجه مسؤولوه لفيفا لإبلاغهم بتفاصيل الجديدة ومطالبتهم بمساندة السعيد".

وأردف هاني زهران "بيان اتحاد اللاعبين المحترفين سيكون له تأثيره على الأهلي خاصة حال رغبته في ضم أي لاعب أجنبي لأن ذلك الاتحاد يساند اللاعبين دائما ويمدهم بالمساعدات المادية في قضاياهم ضد الأندية لو ليس لديهم المال الكافي".

وأتم "سنستمر في إجراءاتنا وأؤمن أن السعيد سوف ينتصر في النهاية".

وكان اتحاد اللاعبين المحترفين أصدر بيانا رسميا اليوم الجمعة طالب فيه الأهلي بالتوقف عن ملاحقة السعيد قانونيا وجعل حياته كابوسا على وحد وصفه. (طالع البيان بالكامل)

وأشار البيان إلى أن البند الذي وضعه الأهلي في انتقال السعيد لأهلي جدة السعودي بمنعه من بيع اللاعب لأي ناد مصري لثلاثة مواسم إلا بعد دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار هو تصرف غير تنافسي.

وأوضح البيان أنه رغم فسخ السعيد لتعاقده مع أهلي جدة وعودته لبيراميدز إلا أن النادي المصري يواصل التقدم بشكاوى قضائية ضد اللاعب ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إحدى الشكاوى.

فما كان من الأهلي إلا أنه أقام دعوى أمام مركز تحكيم تابع للجنة الأولمبية المصرية والذي أصدر قرارا وصفه البيان "بالمروع" ضد اللاعب يلزمه بدفع مليوني دولار للنادي الأحمر.

وذكر البيان أن السعيد استأنف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي حيث حصل على حكم بإيقاف تنفيذ القرار قبل أن ينجح الأهلي في الحصول على حكم بتجميد أرصدة اللاعب البنكية.

ووصف روي فيرمير المدير القانوني لـ"فيفبرو" ما يقوم به الأهلي تجاه بالسلوك المروع وأنه يجعل حياة السعيد كابوسا.

الأهلي عبد الله السعيد بيراميدز الدوري المصري
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