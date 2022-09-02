مصدر من الأهلي لـ في الجول: كل إجراءاتنا في قضية عبد الله السعيد قانونية محليا ودوليا

يؤمن الأهلي أن كل إجراءاته في أزمته مع لاعبه السابق والحالي لبيراميدز عبد الله السعيد قانونية محليا ودوليا ولا توجد فيها أزمة.

وتحدث مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "كل الإجراءات التي نتخذها في ملف قضية عبد الله السعيد قانونية محليا ودوليا".

وشدد "لا نتعمد إيذائه أو الافتراء عليه كما هو مثار".

وكان اتحاد اللاعبين المحترفين أصدر بيانا رسميا اليوم الجمعة طالب فيه الأهلي بالتوقف عن ملاحقة السعيد قانونيا وجعل حياته كابوسا على وحد وصفه. (طالع البيان بالكامل)

وأشار البيان إلى أن البند الذي وضعه الأهلي في انتقال السعيد لأهلي جدة السعودي بمنعه من بيع اللاعب لأي ناد مصري لثلاثة مواسم إلا بعد دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار هو تصرف غير تنافسي.

وأوضح البيان أنه رغم فسخ السعيد لتعاقده مع أهلي جدة وعودته لبيراميدز إلا أن النادي المصري يواصل التقدم بشكاوى قضائية ضد اللاعب ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إحدى الشكاوى.

فما كان من الأهلي إلا أنه أقام دعوى أمام مركز تحكيم تابع للجنة الأولمبية المصرية والذي أصدر قرارا وصفه البيان "بالمروع" ضد اللاعب يلزمه بدفع مليوني دولار للنادي الأحمر.

وذكر البيان أن السعيد استأنف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي حيث حصل على حكم بإيقاف تنفيذ القرار قبل أن ينجح الأهلي في الحصول على حكم بتجميد أرصدة اللاعب البنكية.

ووصف روي فيرمير المدير القانوني لـ"فيفبرو" ما يقوم به الأهلي تجاه بالسلوك المروع وأنه يجعل حياة السعيد كابوسا.