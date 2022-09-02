كاف يحدد ملعب السوبر الإفريقي بين الوداد ونهضة بركان

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 13:33

كتب : محمد عبد العظيم

الوداد - نهضة البركان

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ملعب مباراة السوبر الإفريقي بين فريقي الوداد ونهضة بركان.

وكشف كاف أن المباراة ستقام على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

وكان كاف قد حدد العاشر من سبتمبر المقبل موعدًا للمباراة.

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ويدير الجزائري مصطفى غربال المباراة تحكيميا حسبما علم FilGoal.com سابقا.

وحقق الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد على مركب محمد الخامس في المغرب.

بينما سيكون نهضة بركان طرفا في السوبر لكونه بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق نهضة بركان اللقب على حساب أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية التي أقيمت في قطر بركلات الترجيح على حساب الرجاء المغربي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

السوبر الإفريقي نهضة البركان
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