تونس تواجه البرازيل استعدادا لـ كأس العالم

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 13:31

كتب : FilGoal

تونس نيجيريا أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة ملاقاة نسور قرطاج لمنتخب البرازيل وديا استعدادا لكأس العالم 2022.

وأوضح البيان أن المباراة ستقام في معقل باريس سان جيرمان، حديقة الأمراء، في الـ27 من شهر سبتمبر المقبل.

ويلعب منتخب تونس في المونديال في المجموعة الرابعة بجوار كل من فرنسا وأستراليا والدنمارك.

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فيما يلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بجوار كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.

وسبق لمنتخب تونس ملاقاة البرازيل مرة واحدة فقط تاريخيا وكانت في مباراة ودية في عام 1973.

وخسر منتخب تونس المباراة آنذاك بأربعة أهداف لهدف.

تونس البرازيل كأس العالم
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