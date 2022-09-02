تونس تواجه البرازيل استعدادا لـ كأس العالم

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة ملاقاة نسور قرطاج لمنتخب البرازيل وديا استعدادا لكأس العالم 2022.

وأوضح البيان أن المباراة ستقام في معقل باريس سان جيرمان، حديقة الأمراء، في الـ27 من شهر سبتمبر المقبل.

ويلعب منتخب تونس في المونديال في المجموعة الرابعة بجوار كل من فرنسا وأستراليا والدنمارك.

فيما يلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بجوار كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.

وسبق لمنتخب تونس ملاقاة البرازيل مرة واحدة فقط تاريخيا وكانت في مباراة ودية في عام 1973.

وخسر منتخب تونس المباراة آنذاك بأربعة أهداف لهدف.