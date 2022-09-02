مدرب بونفيرادينا الإسباني: الدوري المصري قوي للغاية.. وهذا ما يميز أستاذي فيريرا

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز مدرب التعاون

أشاد جوزيه جوميز المدير الفني لبونفيرادينا الإسباني بالدوري المصري واصفا إياه بالبطولة القوية للغاية كما تحدث عن جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك.

وعبر مقابلة افتراضية بالفيديو نظمتها رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" في القاهرة تحدث المدرب البرتغالي قائلا: "الدوري المصري قوي للغاية، والآن يوجد به العديد من المدربين البرتغاليين".

وواصل "لا يمكنني إغفال جوزفالدو فيريرا، إنه أستاذي، لقد عملت معه لمدة 6 سنوات. وفي السابق تواجد مانويل جوزيه أيضًا".

أخبار متعلقة
إيفرتون يضم لاعب مانشستر يونايتد الشاب مدرب الأهلي – مختار مختار لـ في الجول: تجربة الأهلي ظلمت سواريش.. ولكنه لم يكن مناسبا منذ البداية الثامن والأخير في الصيف.. تشيلسي يستعير دينيس زكريا من يوفنتوس

وتابع جوزيه جوميز "ما يميز فيريرا أنه وبالرغم من تقدمه في العمر، لكنه لا يزال يعمل بنفس الشغف والنشاط".

وعن علاقته باللاعبين المصريين قال: "درّبت في السابق عصام الحضري وقتما كان عمره 45 عامًا، كان محترفًا للغاية، يتدرب بجدية ولا يتهاون إطلاقًا".

وأردف "كما عملت مع عماد متعب، ومن سوء حظي أنني دربته في الجزء الأخير من مسيرته. لاعب مصري آخر دربته هو مصطفى فتحي وهو جناح موهوب للغاية".

وعن ارتباط اسمي بتدريب أندية مصرية قال مدرب التعاون السابق: "تلقيت في السابق العديد من المكالمات من وكلاء، علاقتي وثيقة بالدوري المصري رغم أنني لم أعمل فيه سابقًا، ومن يدري، ربما في المستقبل أتولى تدريب أحد الفرق المصرية".

نادي بونفيرادينا ينشط حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسباني وأجريت تلك المقابلة لأن العام الجاري يشهد احتفاله بالمئوية إذ أنه أنشئ في 7 يونيو 1922.

تعرف أكثر على بونفيرادينا من خلال تقرير سابق من هنا

جوزيه جوميز بونفيرادينا فيريرا
نرشح لكم
خبر في الجول – طرح اسم يانكون للتواجد في الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي.. وشيء يحدد مصيره إدارة الزمالك توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية محامي السعيد لـ في الجول: هكذا يساندنا اتحاد اللاعبين المحترفين ضمن 3 خطوات لنا.. وفائدة بيانه مصدر من الأهلي لـ في الجول: كل إجراءاتنا في قضية عبد الله السعيد قانونية محليا ودوليا بيراميدز يجدد تعاقده مع محمد حمدي بيان من اتحاد اللاعبين المحترفين إلى الأهلي: توقفوا عن جعل حياة عبد الله السعيد كابوسا بلجيكا تعلن مواجهة مصر قبل كأس العالم 2022 مدرب الأهلي – مختار مختار لـ في الجول: تجربة الأهلي ظلمت سواريش.. ولكنه لم يكن مناسبا منذ البداية
أخر الأخبار
خبر في الجول – طرح اسم يانكون للتواجد في الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي.. وشيء يحدد مصيره 4 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر توخيل - عن أوباميانج وحب التحدي ولعنة رقم 9 في تشيلسي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
إدارة الزمالك توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية 25 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أرتيتا - عن موعد مجهول لعودة النني 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
محامي السعيد لـ في الجول: هكذا يساندنا اتحاد اللاعبين المحترفين ضمن 3 خطوات لنا.. وفائدة بيانه ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: كل إجراءاتنا في قضية عبد الله السعيد قانونية محليا ودوليا ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يجدد تعاقده مع محمد حمدي ساعة | الكرة المصرية
كاف يحدد ملعب السوبر الإفريقي بين الوداد ونهضة بركان 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 4 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش