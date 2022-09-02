مدرب بونفيرادينا الإسباني: الدوري المصري قوي للغاية.. وهذا ما يميز أستاذي فيريرا

أشاد جوزيه جوميز المدير الفني لبونفيرادينا الإسباني بالدوري المصري واصفا إياه بالبطولة القوية للغاية كما تحدث عن جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك.

وعبر مقابلة افتراضية بالفيديو نظمتها رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" في القاهرة تحدث المدرب البرتغالي قائلا: "الدوري المصري قوي للغاية، والآن يوجد به العديد من المدربين البرتغاليين".

وواصل "لا يمكنني إغفال جوزفالدو فيريرا، إنه أستاذي، لقد عملت معه لمدة 6 سنوات. وفي السابق تواجد مانويل جوزيه أيضًا".

وتابع جوزيه جوميز "ما يميز فيريرا أنه وبالرغم من تقدمه في العمر، لكنه لا يزال يعمل بنفس الشغف والنشاط".

وعن علاقته باللاعبين المصريين قال: "درّبت في السابق عصام الحضري وقتما كان عمره 45 عامًا، كان محترفًا للغاية، يتدرب بجدية ولا يتهاون إطلاقًا".

وأردف "كما عملت مع عماد متعب، ومن سوء حظي أنني دربته في الجزء الأخير من مسيرته. لاعب مصري آخر دربته هو مصطفى فتحي وهو جناح موهوب للغاية".

وعن ارتباط اسمي بتدريب أندية مصرية قال مدرب التعاون السابق: "تلقيت في السابق العديد من المكالمات من وكلاء، علاقتي وثيقة بالدوري المصري رغم أنني لم أعمل فيه سابقًا، ومن يدري، ربما في المستقبل أتولى تدريب أحد الفرق المصرية".

نادي بونفيرادينا ينشط حاليا في دوري الدرجة الثانية الإسباني وأجريت تلك المقابلة لأن العام الجاري يشهد احتفاله بالمئوية إذ أنه أنشئ في 7 يونيو 1922.

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