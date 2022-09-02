مدرب الأهلي – مختار مختار لـ في الجول: تجربة الأهلي ظلمت سواريش.. ولكنه لم يكن مناسبا منذ البداية

يرى مختار مختار المدير الفني السابق للإنتاج الحربي وغزل المحلة ولاعب الأهلي السابق كذلك أن تجربة ريكاردو سواريش في النادي الأحمر غير مكتملة.

وأعلن الأهلي رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش بشكل رسمي، وذلك بعدما جاء للفريق الأحمر قبل شهرين.(طالع التفاصيل)

وتوجه FilGoal.com إلى نجوم الأهلي السابقين لمعرفة رأيهم عن فترة سواريش مع الأهلي، ومن الأنسب من وجهة نظرهم لتولي تدريب الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وتحدث مختار مختار لـFilGoal.com قائلا: "ليست تجربة مكتملة الأركان لنحكم عليها ولكن من باب الإنصاف فإن هذه التجربة ظلمته في مسيرته".

وواصل "الظروف فرضت عليه اللعب بالناشئين ومن المؤكد أنه لم يحضر لهذه المهمة ولكنه قبلها نتيجة الظروف".

قبل أن يستدرك "لكن بشكل عام هو لم يكن مناسبا للأهلي منذ البداية ورحيله كان حتميا لأن الجمهور لا يتقبل سوى الأداء والنتائج".

وأضاف "جمهور الاهلي لا يرضى بالبطولات دون أداء بيتسو موسيماني حقق بطولات لكن الجمهور كان ينتقد الأداء ومازال ينظر باحترام لفترة ريني فايلر بسبب تحسن شكل الأهلي رغم عدم الفوز بالبطولات".

وأتم مختار مختار حديثه قائلا: "عندما تتعاقد مع اسم كبير تختصر الكثير من الوقت وتحصل على قدر أكبر من الاستقرار وهذا ما يناسب الأندية الكبيرة وهذا ما أتمناه في المدرب القادم".