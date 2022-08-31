الأهلي يعلن رحيل ريكاردو سواريش بالتراضي

أعلن النادي الأهلي إنهاء تعاقد البرتغالي ريكاردو سواريش وجهازه المعاون بالتراضي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي أخطر سواريش أن مباراة سيراميكا كليوباترا هي الأخيرة له مع النادي الأحمر، وأنه سيرحل بعدها عن تدريب الفريق.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي:

"وجه مجلس إدارة النادي الشكر ريكاردو سواريش المدير الفني وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية"

وأكد المجلس على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصي ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسؤوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين".

ونظرا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة".

وتولى سواريش المهمة خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بدءا من يوليو الماضي.

وقاد سواريش الأهلي خلال 17 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 3 في جميع المسابقات.

وخسر البرتغالي البالغ 47 عاما نهائي كأس مصر 2021 ضد الزمالك.

وأنهى سواريش مشواره مع الأهلي بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-0 في الجولة الأخيرة من الدوري، والذي أنهاه الأهلي في المركز الثالث.

ولأول مرة منذ أكثر من 30 عاما ينهي الأهلي مسابقة الدوري في خارج المركزين الأول والثاني.

المرشحون لخلافة البرتغالي

وعلم FilGoal.com أن هناك قائمة طويلة من المرشحين لتدريب الفريق.

وضمت القائمة في وقت سابق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر بجانب وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب السابق.

وانضم بعد ذلك رزافان لوشيسكو مدرب نادي باوك اليوناني لقائمة المرشحين مع تواجد ريكاردو جاريكا المدير الفني السابق لبيرو.

وربما تشهد الفترة القادمة إضافات جديدة في قائمة المرشحين مع سعي الأهلي للاتفاق مع مدير فني لخلافة سواريش.

واستبعد الأهلي اسم المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق من قائمة المرشحين.