الثامن والأخير في الصيف.. تشيلسي يستعير دينيس زكريا من يوفنتوس

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

دينيس زكريا

بعد ستة أشهر فقط قضاها في تورينو أتم دينيس زكريا انتقاله من يوفنتوس إلى تشيلسي على سبيل الإعارة.

وأعلن تشيلسي عن استعارة اللاعب لموسم مع أحقية شرائه نهائيا.

ولم يعلن تشيلسي عن قيمة الإعارة أو الانتقال النهائي فيما بعد، بينما أوضح يوفنتوس أن الانتقال كلف خزائن النادي الإنجليزي 3 ملايين يورو مع مليون يورو أخرى كإضافات.

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وأشار البيانكونيري إلى أن تشيلسي يستطيع ضم اللاعب مقابل 28 مليون يورو نهائيا تدفع على ثلاثة أقساط، بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وكان دينيس زكريا انتقل إلى يوفنتوس في شهر يناير الماضي قادما من بروسيا مونشنجلادباخ مقابل 8.5 مليون يورو.

ولم يشارك اللاعب السويسري مع يوفنتوس سوى في 15 مباراة فقط سجل خلالهم هدفا وصنع آخر فيما غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.

وبذلك يصبح اللاعب صاحب الـ25 عاما آخر صفقات تشيلسي الصيفية بعد كل من جابرييل سلونينا وبيير إيمريك أوباميانج وكارني شوكوميكيا وكاليدو كوليبالي ورحيم سترلينج ومارك كوكوريا وويسلي فوفانا.

دينيس زكريا تشيلسي يوفنتوس
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