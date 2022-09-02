ساوثامبتون يضم صفقة رابعة من رديف مانشستر سيتي

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 01:09

كتب : FilGoal

خوان لاريوس - مانشستر سيتي

أتم ساوثامبتون تعاقده مع خوان لاريوس قادما من رديف مانشستر سيتي رسميا.

وأشار ساوثامبتون إلى أنه ضم اللاعب الإسباني صاحب الـ18 عاما بعقد يمتد لخمسة مواسم.

وبدأ اللاعب مسيرته في شباب إشبيلية ومنه انتقل إلى برشلونة ثم مانشستر سيتي وأخيرا يبدأ مسيرته مع فريق أول وهو ساوثامبتون.

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وأصبح ذلك اللاعب هو الرابع الذي يضمه ساوثامبتون من رديف سيتي خلال الصيف الجاري بعدما تعاقد الأول مع جو شيلدس مسؤول الكشافين من سيتي كذلك.

إذ أن النادي الملقب بالقديسين ضم من ريديف سيتي كل من جايفن بازنو وروميو لافيا وصامويل إيدوزي.

وإجمالا ضم ساوثامبتون 10 صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبدأ ساوثامبتون موسمه بحصد سبع نقاط من أول خمس جولات في الدوري الإنجليزي.

ساوثامبتون مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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