ساوثامبتون يضم صفقة رابعة من رديف مانشستر سيتي
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 01:09
كتب : FilGoal
أتم ساوثامبتون تعاقده مع خوان لاريوس قادما من رديف مانشستر سيتي رسميا.
وأشار ساوثامبتون إلى أنه ضم اللاعب الإسباني صاحب الـ18 عاما بعقد يمتد لخمسة مواسم.
وبدأ اللاعب مسيرته في شباب إشبيلية ومنه انتقل إلى برشلونة ثم مانشستر سيتي وأخيرا يبدأ مسيرته مع فريق أول وهو ساوثامبتون.
وأصبح ذلك اللاعب هو الرابع الذي يضمه ساوثامبتون من رديف سيتي خلال الصيف الجاري بعدما تعاقد الأول مع جو شيلدس مسؤول الكشافين من سيتي كذلك.
إذ أن النادي الملقب بالقديسين ضم من ريديف سيتي كل من جايفن بازنو وروميو لافيا وصامويل إيدوزي.
وإجمالا ضم ساوثامبتون 10 صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وبدأ ساوثامبتون موسمه بحصد سبع نقاط من أول خمس جولات في الدوري الإنجليزي.
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