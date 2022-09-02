تين هاج: مازال هناك إمكانية للتحسن.. ومواجهة أرسنال اختبار جيد لنا

قال إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إن فريقه مازال أمامه إمكانية للتحسن أكثر على الرغم من الفوز على ليستر سيتي.

وفاز يونايتد على ليستر سيتي مساء الخميس بهدف دون رد في ملعب كينج باور في خامس جولات الدوري الإنجليزي ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

وتحدث تين هاج عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "هذه خطوة للأمام ونحن سعداء بذلك وتحلينا بروح جيدة وقاتلنا من أجل بعضنا البعض وسجلنا هدفا جميلا، مازال هناك إمكانية للتحسن بالطبع ويجب أن نتحلى بالقسوة أمام مرمى الخصم".

وواصل "يمكن أن نصبح خطرين في المرتدات ولكننا لم نستغل بعض المساحات المتاحة وتعين علينا تسجيل هدفا ثانيا".

وعن مسجل الهدف جادون سانشو "حظي جادون سانشو بفترة تحضيرية رائعة والآن يظهر إمكانياته في صناعة الفارق لكن يجب أن نقول إن الفريق بأكمله كان جيدا لأننا فريق واحد".

وأكمل "أنا سعيد بالطبع بالشباك النظيفة فنحن ندافع ونهاجم سويا ولنرى ما يمكن أن نحققه".

وعن مشاركة كاسيميرو وكريستيانو رونالدو من على مقاعد البدلاء وامتلاكه لإمكانيات كبيرة بجواره قال: "نعم ولكننا احتجنا لتلك الإمكانيات الجيدة ولعناصر جيدة وحينما يصبح كاسيميرو ورونالدو لائقين أكثر سيشاركان أكثر".

وبسؤاله عن موقف أنتوني الوافد الجديد على الفريق قال: "لنرى إن كان أنتوني جاهزا للقاء أرسنال فمازال أمامنا حصتين تدريبتين ولقد تدرب بشكل منفردا اليوم".

وأتم "مباراة أرسنال اختبار جيد لنا علينا أن نكون جيدين نعرف ذلك، إنه اختبار لنعرف مدى التقدم الذي أحرزناه".

وسيلتقي يونايتد بأرسنال متصدر جدول الترتيب، الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد في سادس جولات الدوري الإنجليزي.