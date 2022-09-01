سخرية القدر.. بامبا ديانج يفشل في الفحص الطبي لـ نيس بعدما رفض ليدز من المطار

صباح اليوم الخميس أعلن أندريا رادريزاني مالك ليدز بالخطأ صفقة النادي الجديدة بامبا ديانج قادما من صفوف مارسيليا الفرنسي.

بامبا ديانج النادي : أولمبيك مارسيليا أولمبيك مارسيليا

ولكن بعد تلك التغريدة حدث ما لم يكن متوقعا.

فأثناء تواجده في المطار استعدادا للسفر من فرنسا إلى إنجلترا، دخل مسؤولو نيس في مفاوضات مباشرة مع اللاعب أملا في إقناعه بالانضمام لهم.

وبالفعل نجح نيس في تغيير وجهة اللاعب السنغالي الذي أغلق هاتفه وذهب مباشرة للخضوع للفحص الطبي في نيس.

ولكن ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابرزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن بامبا ديانج فشل في اجتياز الفحص الطبي في نيس.

وبناء عليه سيبقى اللاعب في صفوف مارسيليا بعد إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا مساء اليوم.

وقال مالك ليدز عبر "تويتر" لاحقا: "هذا جزء من جنون اليوم الأخير من الانتقالات، لقد فسدت الصفقة وهذا يحدث لأفضل الأندية، لقد أنجزنا سوقا رائعا ونفذنا خططنا في مرحلة مبكرة جدا".

وانضم اللاعب صاحب الـ22 عاما إلى مارسيليا العام الماضي قادما من ديامبرز السنغالي.

وخاض ديانج 42 مباراة مع مارسيليا سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.