سخرية القدر.. بامبا ديانج يفشل في الفحص الطبي لـ نيس بعدما رفض ليدز من المطار

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

بامبا ديانج يحتفل بهدف السنغال الثاني

صباح اليوم الخميس أعلن أندريا رادريزاني مالك ليدز بالخطأ صفقة النادي الجديدة بامبا ديانج قادما من صفوف مارسيليا الفرنسي.

بامبا ديانج

النادي : أولمبيك مارسيليا

أولمبيك مارسيليا

ولكن بعد تلك التغريدة حدث ما لم يكن متوقعا.

فأثناء تواجده في المطار استعدادا للسفر من فرنسا إلى إنجلترا، دخل مسؤولو نيس في مفاوضات مباشرة مع اللاعب أملا في إقناعه بالانضمام لهم.

أخبار متعلقة
ديباي يقرر البقاء في برشلونة بادجي إلى بوردو على سبيل الإعارة مرتضى: زيزو لديه عرض من الريان بـ100 مليون جنيه.. ولكنه يريد البقاء في الزمالك

وبالفعل نجح نيس في تغيير وجهة اللاعب السنغالي الذي أغلق هاتفه وذهب مباشرة للخضوع للفحص الطبي في نيس.

ولكن ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابرزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن بامبا ديانج فشل في اجتياز الفحص الطبي في نيس.

وبناء عليه سيبقى اللاعب في صفوف مارسيليا بعد إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا مساء اليوم.

وقال مالك ليدز عبر "تويتر" لاحقا: "هذا جزء من جنون اليوم الأخير من الانتقالات، لقد فسدت الصفقة وهذا يحدث لأفضل الأندية، لقد أنجزنا سوقا رائعا ونفذنا خططنا في مرحلة مبكرة جدا".

وانضم اللاعب صاحب الـ22 عاما إلى مارسيليا العام الماضي قادما من ديامبرز السنغالي.

وخاض ديانج 42 مباراة مع مارسيليا سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

بامبا ديانج مارسيليا ليدز نيس
نرشح لكم
أرتور ميلو إلى ليفربول النقطة التاسعة.. يونايتد يعبر ليستر برائعة سانشو انتهت الدوري الإنجليزي – ليستر (0) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار الشياطين الحُمر تقرير تركي: قنبلة القرن.. فناربخشه اتفق مبدئيا مع رونالدو تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو على مقاعد البدلاء.. وتين هاج يحافظ على قوامه لثالث مباراة تواليا ذا صن: ميلان يرفض عرض تشيلسي لضم لياو التجربة الثالثة.. فولام يعيد ويليان للدوري الإنجليزي نهاية انتقالات الشياطين؟ يونايتد يضم دوبرافكا من نيوكاسل
أخر الأخبار
الصفقة السادسة.. أندري جوميش معارا إلى ليل 58 ثاتيه | الكرة الأوروبية
على خطى والده.. جاستن كلويفرت إلى فالنسيا 5 دقيقة | ميركاتو
الحلم تحقق بعد 11 عاما.. بيليرين ينتقل إلى برشلونة من أرسنال 14 دقيقة | الدوري الإسباني
أول مباراة ستكون ضد فريقه السابق.. يوهان موهيكا ينضم إلى فياريال 15 دقيقة | ميركاتو
على طريقة بوكيمون.. موريبا معارا إلى فالنسيا من لايبزيج 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوهرة برازيلية أخرى.. ألميريا يضم البرازيلي لازارو 40 دقيقة | ميركاتو
سخرية القدر.. بامبا ديانج يفشل في الفحص الطبي لـ نيس بعدما رفض ليدز من المطار 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديباي يقرر البقاء في برشلونة 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد