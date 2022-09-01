النقطة التاسعة.. يونايتد يعبر ليستر برائعة سانشو

حقق مانشستر يونايتد انتصارا مثيرا على حساب ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وحل يونايتد ضيفا على ليستر في ملعب كينج باور في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سجل جادون سانشو هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة بعدما راوغ حارس مرمى ليستر سيتي في الدقيقة 23.

وأصبح ذلك الانتصار الثالث على التوالي ليونايتد في الموسم الجاري بعد ليفربول وساوثامبتون.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد للنقطة التاسعة ليحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطة عن برايتون الرابع.

فيما تجمد رصيد ليستر عند نقطة وحيدة يحتل بها المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه أرسنال متصدر جدول الترتيب بـ15 نقطة يوم الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد.

فيما يواجه ليستر سيتي منافسه برايتون خارج ملعبه.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وكاد كريستيان إريكسن يسجل هدفا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 23 ومن خطأ في تمرير الكرة من حارس ليستر بدأ يونايتد هجمة مرتدة سريعة ومرر برونو فيرنانديز الكرة لماركوس راشفورد الذي مررها لسانشو الذي راوغ الحارس بدوره وسجل في الشباك الهدف الأول ليونايتد.

وجاء التهديد الأول من ليستر بتسديدة من هارفني بارنز لكنها ذهبت لخارج الملعب.

واحتسب الحكم دقيقة واحدة وقت بدل من الضائع لم يحدث فيها جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تقدم ليستر وهاجم بضراوة بحثا عن التعادل، وكاد جيمس ماديسون يدركه بتسديدة صاروخية من ركلة حرة لكن ديفيد دي خيا تألق وتصدى له.

وحصل ليستر على ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء سددها ماديسون في الحائط البشري.

وكاد كريستيانو رونالدو يسجل هدفا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 83 سدد رونالدو الكرة بركلة خلفية مزدوجة مرت بجوار المرمى بقليل ليضيع فرصة هدف رائع على يونايتد.

ومن هجمة مرتدة سريعة كاد كيليتشي إيهيناتشو يسجل هدفا بالخطأ في مرماه لكن الكرة ذهبت لركلة ركنية.

وفي الدقيقة الثالثة من أربع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع كاد جاستن يدرك التعادل لكن تسديدته ذهبت لأعلى المرمى.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز صعب وثالث على التوالي ليونايتد في الدوري الإنجليزي.