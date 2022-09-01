ذا أثليتك: أرسنال يتقدم بعرض ثالث لضم دوجلاس لويز

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

دوجلاس لويز - أستون فيلا

يواصل أرسنال الإنجليزي محاولاته الأخيرة لتدعيم خط وسطه، وتقدم بعرض ثالث لـ أستون فيلا لضم البرازيلي دوجلاس لويز.

ويأمل الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال ضم لاعب لتعويض غياب توماس بارتي ومحمد النني بسبب الإصابة.

وحسّن أرسنال من عرضه لـ الفيلانز لضم لاعب الوسط البرازيلي بعد رفض العرضين السابقين.

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ويحاول فيلا الإبقاء على لاعبه رغم أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وسجل دوجلاس لويز هدفا أولمبيا أمس عقب مشاركته كبديل مباشرة ضد أرسنال من ركلة ركنية، لكن فريقه خسر من أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ لويز مسيرته مع فاسكو دا جاما البرازيلي ومنه انتقل لصفوف مانشستر سيتي وقضى فترة إعارة مع جيرونا الإسباني.

وانضم البرازيلي إلى أستون فيلا في 2019 وشارك منذ ذلك الحين في 107 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

ويمتلك لويز ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، كما خسر رفقة منتخب البرازيلي نهائي كوبا أمريكا 2021 لصالح الأرجنتين.

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن رغبة أرسنال في الدخول في مفاوضات مع دانيلو لاعب وسط بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الحالية. (طالع التفاصيل)

دوجلاس لويز أستون فيلا أرسنال الدوري الإنجليزي
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