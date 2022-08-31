ديلي ميل: بسبب إصابة النني وبارتي.. أرسنال يسعى للتحرك نحو دانيلو

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن رغبة أرسنال في الدخول في مفاوضات مع دانيلو لاعب وسط بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

دانيلو النادي : بالميراس بالميراس أرسنال

ويسعى أرسنال لتعزيز وسط ملعب الفريق خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات والتي تنتهي بحلول منتصف ليل غدا الخميس.

ويقدر أرسنال اللاعب بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني ولكن يتبقى موافقة النادي البرازيلي على المبلغ.

ويعاني أرسنال من نقص في وسط الملعب بعد تعرض محمد النني للإصابة خلال مواجهة فولهام الأخيرة في الدوري.

وفقا لتقرير من شبكة ذا أثليتك فإن إصابة النني قوية في العضلات وقد يغيب لفترة طويلة.

وأوضح التقرير أن أرسنال والنني ينتظران التقارير الطبية، و"المؤشرات الأولية تشير إلى أنه من المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة".

ويغيب بارتي منذ المباراة الماضية أيضا عن الفريق بسبب الإصابة ولكن وفقا للتقارير فإن إصابته لن تطول مثل إصابة النني وقد يعود بعد مباراة أو مباراتين.

وربما يلجأ أرسنال لحل على المدى القصير ويتعلق بالاعتماد على سامبي لوكونجا الذي يمكنه اللعب في خط الوسط الدفاعي أيضا.

ويستعد أرسنال لمواجهة أستون فيلا غدا الأربعاء في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر الجنزر ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات في أول 4 جولات.