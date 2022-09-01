مدرب الأهلي - صدقي لـ في الجول: قرار تعيين سواريش لم يكن موفقا.. ومن غير العدل الحكم على فترته

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 22:27

كتب : حسام نور الدين

حمادة صدقي - الهلال السوداني

يرى حمادة صدقي نجم الأهلي السابق أن قرار تعيين ريكاردو سواريش مديرا فنيا للأحمر لم يكن موفقا.

وأعلن الأهلي رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش بشكل رسمي، وذلك بعدما جاء للفريق الأحمر قبل شهرين. (طالع التفاصيل)

وتوجه FilGoal.com إلى نجوم الأهلي السابقين لمعرفة رأيهم عن فترة سواريش مع الأهلي، ومن الأنسب من وجهة نظرهم لتولي تدريب الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

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وقال حمادة صدقي لـ FilGoal.com: "فترة سواريش مع الأهلي لا يمكن أن تعتبر تجربة بالمعنى المفهوم".

وأوضح "عمل في ظروف صعبة تجعل من غير العدل الحكم على فترته، تعيينه من البداية لم يكن قرارا موفقا".

وأضاف "سيرته الذاتية كانت ضعيفة مقارنة بمن سبقوه مثل بيتسو موسيماني وريني فايلر الذين حصلوا على بطولات مع أندية قبل الأهلي".

وأردف "كان رحيله ضروريا للغاية لأنه لم يملك قبول من البداية ولم يحقق ما يجعل الجماهير تتقبل استمراره ومع الضغوط كانت الخسائر ستصبح أكبر".

وأتم "المدرب القادم؟ لن أحدد أسماء لكن يجب أن يكون صاحب شخصية قوية ولديه طموح الفوز بالبطولات".

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