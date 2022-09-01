مصدر من كاف لـ في الجول: اتجاه لسحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا

يبدو أن هناك تفكير داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من غينيا.

وتحدث مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "هناك تفكير كبير في سحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا، التقارير التي تأتي إلينا من هناك غير مبشرة".

وأوضح "التقارير تشير إلى أن جاهزية غينيا لاستضافة البطولة غير مطمئنة لذلك ربما يكون هناك قرار رسمي بسحب التنظيم منها خلال أيام".

وأتم المصدر "كانت هناك لجنة من كاف تزور غينيا أمس الأربعاء للوقوف على استعدادات البلد لاستضافة البطولة لكن لا يوجد شيء مبشر حتى الآن".

وكان من المقرر أن تستضيف غينيا نسخة أمم إفريقيا 2025 في الصيف بعد إقامة النسخة المقبلة 2023 في يناير من عام 2024 في كوت ديفوار.

ولم يسبق لغينيا استضافة البطولة القارية أبدا في تاريخها.

فيما يعد أبر إنجاز لغينيا هو الحصول على وصافة نسخة 1976.