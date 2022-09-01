تقرير تركي: قنبلة القرن.. فناربخشه اتفق مبدئيا مع رونالدو

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو أمام بريتفورد

هل هي شائعة أم أن هناك صفقة قوية ستحدث بالفعل؟ فوفقا لصحيفة تركية فقد اتفق كريستيانو رونالدو مع فناربخشه على الانتقال إليه الصيف الجاري.

ووفقا لموقع " ajansspor" التركي وتحت عنوان "قنبلة القرن" فقد زعم أن فناربخشه اتفق مع رونالدو على الانتقال إليه الصيف الجاري وذلك بعد تدخل من مدرب الفريق، البرتغالي جورجي خيسوس.

والتقى خيسوس وفقا للتقرير برونالدو وأقنعه بالانتقال إلى صفوف الفريق التركي.

أخبار متعلقة
ذا أثليتك: دينيس زكريا يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام لـ تشيلسي تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو على مقاعد البدلاء.. وتين هاج يحافظ على قوامه لثالث مباراة تواليا للقطب الآخر من ميلانو.. أتشيربي ينضم إلى إنتر

وأشار التقرير إلى أن الصفقة إلى أن علي كوش رئيس النادي يرغب في ضم رونالدو للفريق بعدما نجح قبل عدة أعوام في جلب مسعود أوزيل من أرسنال.

وأكد الموقع التركي أن رئيس النادي جهز كل شيء من أجل إتمام الانتقال بعدما التقى باللاعب البرتغالي.

وأوضح التقرير أن جمهور فناربخشه مستاء من فشل ضم ماكسي جوميز الذي انتقل في النهاية إلى منافسه طرابوزن سبور، لكن حدوث صفقة رونالدو سيغير كل شيء بالنسبة لهم.

ويبحث رونالدو عن مخرج من مانشستر يونايتد في ظل رغبته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

لكن فناربخشه ينافس في الدوري الأوروبي بعدما خسر في التصفيات المؤهلة لمجموعات دوري الأبطال أمام دينامو كييف الأوكراني.

رونالدو مانشستر يونايتد فناربخشه
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ليستر ضد مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو على مقاعد البدلاء.. وتين هاج يحافظ على قوامه لثالث مباراة تواليا ذا صن: ميلان يرفض عرض تشيلسي لضم لياو التجربة الثالثة.. فولام يعيد ويليان للدوري الإنجليزي نهاية انتقالات الشياطين؟ يونايتد يضم دوبرافكا من نيوكاسل ثلاثة راحلين.. سان جيرمان يعلن انتقال إدريسا جاي وكورزاوا إلى إنجلترا وعبده ديالو لألمانيا هالاند ينافس دي بروين وبرناردو على جائزة لاعب الشهر في سيتي ليساندرو مارتينيز يتوج بجائزة لاعب شهر أغسطس في يونايتد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – ليستر ضد مانشستر يونايتد 17 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
العدد وصل لـ 23.. مونزا يضم 3 لاعبين جدد 4 دقيقة | ميركاتو
تقرير تركي: قنبلة القرن.. فناربخشه اتفق مبدئيا مع رونالدو 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: دينيس زكريا يخضع للكشف الطبي قبل الانضمام لـ تشيلسي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو على مقاعد البدلاء.. وتين هاج يحافظ على قوامه لثالث مباراة تواليا 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للقطب الآخر من ميلانو.. أتشيربي ينضم إلى إنتر 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة السابعة.. بنفيكا يضم دراكسلر ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة ينشر تسجيلات صوتية لقرارات الحكام والـVAR.. ورأي كلاتنبرج ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد