تقرير تركي: قنبلة القرن.. فناربخشه اتفق مبدئيا مع رونالدو

هل هي شائعة أم أن هناك صفقة قوية ستحدث بالفعل؟ فوفقا لصحيفة تركية فقد اتفق كريستيانو رونالدو مع فناربخشه على الانتقال إليه الصيف الجاري.

ووفقا لموقع " ajansspor" التركي وتحت عنوان "قنبلة القرن" فقد زعم أن فناربخشه اتفق مع رونالدو على الانتقال إليه الصيف الجاري وذلك بعد تدخل من مدرب الفريق، البرتغالي جورجي خيسوس.

والتقى خيسوس وفقا للتقرير برونالدو وأقنعه بالانتقال إلى صفوف الفريق التركي.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة إلى أن علي كوش رئيس النادي يرغب في ضم رونالدو للفريق بعدما نجح قبل عدة أعوام في جلب مسعود أوزيل من أرسنال.

وأكد الموقع التركي أن رئيس النادي جهز كل شيء من أجل إتمام الانتقال بعدما التقى باللاعب البرتغالي.

وأوضح التقرير أن جمهور فناربخشه مستاء من فشل ضم ماكسي جوميز الذي انتقل في النهاية إلى منافسه طرابوزن سبور، لكن حدوث صفقة رونالدو سيغير كل شيء بالنسبة لهم.

ويبحث رونالدو عن مخرج من مانشستر يونايتد في ظل رغبته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

لكن فناربخشه ينافس في الدوري الأوروبي بعدما خسر في التصفيات المؤهلة لمجموعات دوري الأبطال أمام دينامو كييف الأوكراني.