تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو على مقاعد البدلاء.. وتين هاج يحافظ على قوامه لثالث مباراة تواليا

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة ليستر سيتي في ملعب كينج باور في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

وحافظ المدرب الهولندي على تشكيله للمباراة الثالثة على التوالي بعد مباراتي ليفربول وساوثامبتون.

كما يجلس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي وهو أمر يتكرر معه للمرة الأولى منذ عام 2005 حينما كان في مانشستر يونايتد كذلك.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: تايريل مالاسيا- ليساندرو مارتينيز- رافائيل فاران- ديوجو دالوت

في الوسط: كريستيان إريكسن- برونو فيرنانديز- سكوت مكتوميناي

في الهجوم: أنتوني إيلانجا- ماركوس راشفورد- جادون سانشو

وحصد يونايتد ست نقاط يحتل بهم المركز الـ12.

فيما حصد ليستر نقطة وحيدة ليحتل المركز الأخير.