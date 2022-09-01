ذا صن: ميلان يرفض عرض تشيلسي لضم لياو

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 19:27

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

رفض ميلان الإيطالي عرضا من تشيلسي الإنجليزي لضم البرتغالي رافائيل لياو بحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وتقدم تشيلسي بعرض بقيمة 69 مليون جنيه إسترليني رفضه ميلان.

كما رفض ميلان عرضا آخر من البلوز يقضي باستبدال أكثر من لاعب مقابل الحصول على خدمات البرتغالي.

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وأضاف التقرير أن باولو مالديني أوقف مفاوضات بيع لاعبه.

ويمتلك لياو شرطا جزائيا مع ميلان بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني وينتهي تعاقده في صيف 2024.

وضم تشيلسي حتى الآن كل من، كاليدو كوليبالي ورحيم سترلينج وكارني تشاوكويما وجابريل سولنينا ومارك كوكوريا.

لياو افتتح أهدافه الموسم الجاري بهدف في شباك بولونيا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، كما صنع هدفا في نفس المباراة.

وحصد لياو الموسم الماضي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، وسجل بقميص الروسونيري 14 هدفا وصنع 12 في 42 مباراة.

رافائيل لياو تشيلسي ميلان
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