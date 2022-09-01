التجربة الثالثة.. فولام يعيد ويليان للدوري الإنجليزي

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 18:56

كتب : FilGoal

ويليان

أعاد فولام لاعب وسط البرازيلي ويليان لمنافسات الدوري الإنجليزي من جديد.

وأعلن فولام تعاقد مع ويليان لمدة موسم في صفقة انتنقال حر قادما من كورنثيانز البرازيلي.

وقال ويليان عبر قناة ناديه الجديد: "سعيد بوجودي هنا وبالعودة إلى الدوري الإنجليزي. فولام ناد مميز ويريد أن يقاتل من أجل شيء أكبر، لذلك أنا هنا للمساعدة، ولا أستطيع الانتظار للبدء".

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ورحل ويليان عن صفوف أرسنال نحو كورينثيانز البرازيلي في أغسطس 2021 بعدما فسخ تعاقده مع النادي اللندني.

وبدأ ويليان مسيرته مع فريق كورينثيانز الأول في 2006، قبل أن يشد رحاله نحو أوروبا بالانتقال إلى شاختار دونيتسك الأوكراني في صيف 2007 مقابل 14 مليون يورو.

استمر اللاعب في صفوف الفريق الأوكراني حتى يناير 2013، حين انتقل إلى أنزي الروسي مقابل 35 مليون يورو في يناير 2013، وفي صيف العام ذاته، انتقل إلى تشيلسي مقابل نفس الرقم.

وبعد 7 سنوات بقميص البلوز، ذهب البرازيلي إلى آرسنال في صفقة انتقال حر، وبعد بداية مشرقة بصناعة 3 أهداف في أولى مباريات البريميرليج، انتهى الموسم بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته لـ7 أهداف في 37 مباراة.

ولعب ويليان خلال الموسم المنصرم بقميص كورنثيانز إذ شارك في 36 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع 4 آخرين.

فولام ويليان الدوري الانجليزي
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