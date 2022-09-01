نهاية انتقالات الشياطين؟ يونايتد يضم دوبرافكا من نيوكاسل

أعلن مانشستر يونايتد رسميا اليوم الخميس ضمه للحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا قادما من صفوف نيوكاسل رسميا.

وأوضح موقع يونايتد الرسمي أن الحارس انضم لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية شرائه نهائيا.

وذكرت التقارير الصحفية أن الحارس صاحب الـ33 عاما انضم مقابل مليوني جنيه إسترليني مع إمكانية شرائه نهائيا مقابل 6 ملايين إسترليني.

وشارك دوبرافكا في 125 مباراة خلال الخمس سنوات الأخيرة في الدوري الإنجليزي وخاض 29 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وأصبح دوبرافكا بذلك سادس صفقات مانشستر يونايتد الصيفية بعد كل من تايريل مالاسيا وكريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز وكاسيميرو وأنتوني.

وبذلك يكون بشكل كبير اختتم يونايتد سوق الانتقالات بالنسبة له والذي يغلق في إنجلترا مساء اليوم الخميس.

وكان إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد ألمح في وقت سابق إلى أن انتقالات يونايتد سيكون انتهى بعد ضم دوبرافكا إلا لو ظهرت فرصة لا يمكن تفويتها.