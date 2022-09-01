ثلاثة راحلين.. سان جيرمان يعلن انتقال إدريسا جاي وكورزاوا إلى إنجلترا وعبده ديالو لألمانيا

أعلن باريس سان جيرمان رسميا اليوم الخميس وفي اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية رحيل ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من صفوفه هم إدريسا جانا جاي ولافين كورزاوا وعبده ديالو.

وعاد إدريسا جاي إلى إيفرتون مجددا بعقد يمتد لعامين.

وسبق للاعب السنغالي صاحب الـ32 عاما ارتداء قميص إيفرتون من 2016 لـ2019 بعدما انضم إليه قادما من أستون فيلا.و

وانضم إدريسا إلى سان جيرمان في عام 2019 وخاض مع الفريق 111 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ستة آخرين.

فيما انتقل لافين كورزاوا إلى فولام الإنجليزي معارا لنهاية الموسم دون وجود لبند أحقية الشراء.

وانضم كورزاوا إلى سان جيرمان في عام 2015 قادما من موناكو.

وخاض اللاعب الفرنسي صاحب الـ29 عاما 153 مباراة مع فريق العاصمة الفرنسية وسجل خلالهم 14 هدفا وصنع 23 آخرين.

وانتقل كذلك عبده ديالو من سان جيرمان إلى لايبزيج الألماني معارا مع أحقية شراء في نهاية الموسم مقابل 25 مليون يورو وفقا للتقارير الصحفية.

وانتقل ديالو إلى سان جيرمان في عام 2019 قادما من بروسيا دورتموند.

وشارك ديالو مع سان جيرمان في 75 مباراة لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع صاحب الـ26 عاما أربعة أهداف.