كوبا ليبرتادوريس - فلامنجو يضع قدما في النهائي برباعية ضد فيليز

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 17:58

كتب : إسلام أحمد

بيدرو - فلامنجو

وضع فلامنجو البرازيلي قدما في نهائي كوبا ليبرتادوريس بعدما حقق الفوز بنتيجة 4-0 على فيليز سارسفيلد الأرجنتيني في ملعب خوسيه ألمالفيتاني معقل الأخير.

وسجل البرازيلي بيدرو ثلاثة أهداف (هاتريك) انفرد بها بصدارة هدافي المسابقة بعدما رفع رصيده لـ 11 هدفا بفارق 4 أهداف عن مواطنه رافائيل نافارو مهاجم بالميراس.

وافتتح بيدرو أهداف اللقاء بعدما حوّل عرضية ليو بيريرا في الشباك في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل الضيوف الهدف الثاني عن طريق إيفرتون ريبيرو بعد سلسلة من التمريرات المتتالية التي وصلت لـ 6، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

ووصل القائد البرازيلي للمباراة رقم 48 في مسيرته بكوبا ليبرتادوريس كأكثر لاعبا خوضا للمباريات بقميص الفريق في المسابقة.

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في الشوط الثاني أضاف بيدرو الهدف الثالث في الدقيقة 61 وثاني أهدافه في اللقاء.

وشارك الوافدان التشيليان إريك بولجار وأرتورو فيدال في الدقيقتين 71 و79 على الترتيب.

وأهدر جابريل باربوسا فرصة هدفين في الدقيقتين 80 و81 بشكل متتالي.

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وفي الدقيقة 83 أضاف بيدرو الهدف الرابع بتسديدة أرضية بعد تمريرة من فيدال.

وأصبح بيدرو رابع هدافي الفريق تاريخيا في كوبا ليبرتادوريس بعد جابريل باربوسا وزيكو وبرونو هنريكي برصيد 15 هدفا.

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ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل مجددا على ملعب ماراكانا معقل فلامنجو لحسم هوية المتأهل.

وأصبح فلامنجو قريبا بشدة من الوصول لنهائي المسابقة للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم، إذ حقق لقب 2019 وخسر نهائي 2021 ضد بالميراس.

وكان أتليتكو باراناينسي البرازيلي تفوق على بالميراس بنتيجة 1-0 ذهابا أيضا قبل حسم التأهل الأسبوع المقبل أيضا.

فلامنجو كوبا ليبرتادوريس فيليز سارسفيلد
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