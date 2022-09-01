هالاند ينافس دي بروين وبرناردو على جائزة لاعب الشهر في سيتي

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

هالاند أمام كريستال بالاس - مانشستر سيتي

يتنافس إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا على جائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر أغسطس.

الثلاثي قاد مانشستر سيتي لبداية خالية من الهزائم في موسم 2022/23 بالدوري الإنجليزي.

ويبدو هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات.

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وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفين في أول ظهور له ضد وست هام يونايتد ثم هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، قبل أن يسجل ثلاثيتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

وفاز النرويجي البالغ من العمر 21 عاما بجائزة رجل المباراة في ثلاث من مبارياته الخمس الأولى.

وفي المقابل سجل البلجيكي دي بروين هدفا واحدا وصنع 3 خلال مباريات سيتي الـ5 في شهر أغسطس.

بينما سجل برناردو سيلفا هدفينوصنع مثلهما في مبارياته الـ5 خلال أغسطس.

وحصد البرتغالي جائزة رجل المباراة ضد نيوكاسل يونايتد.

مانشستر سيتي إرلينج هالاند كيفن دي بروين برناردو سيلفا
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