حضر بديل فوفانا.. ليستر سيتي يضم البلجيكي فايس

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده مع فوت فايس قادمًا من استاد ريمس الفرنسي.

ووقّع فايس على عقد مع ليستر سيتي حتى صيف 2027، أي لمدة 5 سنوات.

وتقدّر قيمة الصفقة بـ 17 مليون يورو بعد ساعات قليلة من انتقال الفرنسي ويزلي فوفانا إلى تشيلسي.

We’ve signed Wout Faes on a five-year contract from Reims! ✍️#WelcomeWout — Leicester City (@LCFC) September 1, 2022

وفقد ليستر سيتي مدافعه فوفانا لصالح البلوز مقابل 82 مليون يورو، ونجح في تعويضه مباشرةً خلال ساعات.

المدافع الدولي البلجيكي انضم إلى ريمس قادمًا من أوستيندي في يناير 2020، قبل أن يخرج معارا إلى فريقه الأصلي حتى نهاية الموسم.

وخاض فايس مع ريمس 77 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

وحصد فايس جائزة أفضل لاعب في الموسم بنادي ريمس عن الموسم الماضي.

وصرّح فايس عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "إنه شعور رائع أن أكون هنا، لم أستوعب الأمر بعد".

وواصل: "إنها خطوة الأحلام في مسيرتي، أنا سعيد للغاية. أتطور عامًا تلو الآخر وآمل أن أواصل ذلك التطور هنا".

وأتم: "كل المنشئات والتعليم في خدمتي هنا لأتطور وأصير أفضل. سيتوجب أن أعمل بجد وأن أعطي 100% مما لدي للفريق".

فايس (24 عامًا) بدأ مسيرته في أندرلخت، ومر عبر هيرينفين وإكسليسيور بالدوري الهولندي في وقتٍ سابق.

وسجل فايس ظهوره الدولي الأول بقميص منتخب بلجيكا عندما دخل بديلًا أمام بولندا في شهر يونيو الماضي بمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويعد فايس ثاني صفقة صيفية فقط لـ ليستر سيتي المتقشف، بعد الحارس أليكس سميثيز المنتقل مجانًا من كارديف سيتي.

وبات فايس البلجيكي الثالث في صفوف ليستر سيتي بعد يوري تيليمانس وتيموثي كاستاني.