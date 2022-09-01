كلوب: مباراة إيفرتون ستكون معركة

يدرك يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه تنتظره معركة كروية أمام إيفرتون في دربي ميرسيسايد يوم السبت.

ويحل ليفربول ضيفا على إيفرتون ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ظهر السبت.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الفوز المثير على نيوكاسل يونايتد سيعطي الفريق دفعة لكن أمامنا يومين ثم نواجه إيفرتون لذلك علينا التأكد من أننا نستخدم هذين اليومين بشكل جيد".

وأضاف "الفوز في آخر مباراتين، وحصد ست نقاط أمر إيجابي. لكن الجميع شاهدنا أمام نيوكاسل، ويجب علينا أن نتحسن".

وأكمل "في المباراة المقبلة لن يمنحنا إيفرتون نزهة. علينا أن نقاتل أيضا وفي جوديسون بارك، وليس في ملعبنا".

واستمر "ستكون معركة قوية وعلينا أن نكون مستعدين لذلك. ثم سنرى ما سوف نخرج به منها".

ويدخل ليفربول دربي ميرسيسايد بعد فوزه المثير على نيوكاسل يونايتد في الوقت القاتل من لقاء الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

video:1

كان كل شيء يسير نحو التعادل بهدف لمثله واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع استمر للدقيقة الثامنة، وفي النهاية قتل ليفربول منافسه نيوكاسل وخطف انتصارا في غاية الصعوبة.

واستضاف ليفربول منافسه نيوكاسل يوم الأربعاء في إطار خامس جولات الدوري الإنجليزي وفاز عليه بهدفين لهدف.

افتتح الوافد الجديد على نيوكاسل أليكساندر إيزاك التسجيل في الدقيقة 38.

وأدرك روبرتو فيرمينو التعادل لليفربول في الدقيقة 61 من صناعة محمد صلاح.

وسجل فابيو كارفاليو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بصناعة أخرى من صلاح.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى 8 نقاط ليصعد مباشرة إلى المركز الخامس.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند ست نقاط يحتل بهم المركز الـ11.