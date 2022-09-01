أنتوني: أسلوب تين هاج يبرز أفضل ما لدي

الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 15:17

كتب : FilGoal

أنتوني - أياكس

أوضح البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الجديد أن أسلوب لعب مدربه إريك تين هاج يبرز قدراته جيدا.

وأكمل مانشستر يونايتد انتقال أنتوني من أياكس بعدما وقع اللاعب عقدا حتى صيف 2027، مع خيار التمديد لسنة إضافية، ليجتمع مجددا مع مدربه تين هاج.

وقال أنتوني في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هذه لحظة رائعة في مسيرتي بالانضمام إلى أحد أكثر الأندية شهرة في العالم".

أخبار متعلقة
الـ19.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع مدافع ولفرهامبتون كارفايو: القتال حتى اللحظات الأخيرة مترسخ في جينات ليفربول جوارديولا يسهب في الإشادة بجوليان ألفاريز كلوب يبرز دور صلاح في الفوز القاتل على نيوكاسل

وأضاف "أنا ممتن لكل من آمن بي، وخاصة عائلتي، وجميع المدربين وزملائي، لأنني لم أكن لأصل إلى هنا بدونهم".

وأكمل "اللعب تحت قيادة إريك تين هاج في أياكس كان مثاليا بالنسبة لي ولتطوري. أسلوبه في كرة القدم والتدريب يبرز أفضل ما لدي".

وشدد الدولي البرازيلي "أنا متحمس لما قاله تين هاج لي عن خططه وطموحاته في مانشستر".

وواصل "كان الوقت الذي قضيته في أياكس رائعًا وسأكون دائمًا ممتنًا لثقتهم بي، لكنني الآن جاهز للتحدي التالي، ولا أطيق الانتظار للانضمام إلى زملائي الجدد والنجاح مع مانشستر يونايتد".

وسيكون أنتوني صفقة مئوية جديدة في كرة القدم إذ أعلن أياكس أن قيمة بيع اللاعب لمانشستر يونايتد ستكون 95 مليون يورو قد تصل إلى 100 مليون بالإضافات.

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 22 آخرين.

وتوج أنتوني برفقة أياكس بالدوري الهولندي مرتين، كما حصل على الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.

أنتوني أياكس مانشستر يونايتد
نرشح لكم
كارفايو: القتال حتى اللحظات الأخيرة مترسخ في جينات ليفربول جوارديولا يسهب في الإشادة بجوليان ألفاريز كلوب يبرز دور صلاح في الفوز القاتل على نيوكاسل تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية هالاند وجيسيوس وكارفاليو.. أرقام قياسية في مباريات الأربعاء الناري بالدوري الإنجليزي وداعا برشلونة.. بيرناردو سيلفا يؤكد بقائه مع مانشستر سيتي بعد سداسية نوتنجهام.. هالاند: كان من المهم مواصلة ما فعلناه ضد كريستال بالاس ما أشبه الليلة بالبارحة.. كلوب: هكذا تغير الحال من مباراة التسعة إلى هذا الموقف
أخر الأخبار
مباشر سوق الانتقالات - مهاجم ميلان السابق يعود لـ إيطاليا.. ووجهة مفاجئة لـ مارسيلو 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير برازيلي: مارسيلو يقترب من الانضمام إلى ليستر سيتي 13 دقيقة | ميركاتو
عودة بوم بوم بوم إلى إيطاليا.. ساليرنيتانا يضم بيونتشك 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيليكت التشادي يكشف لـ في الجول موعد ومكان مواجهة الذهاب أمام الزمالك 23 دقيقة | الكرة المصرية
أنتوني: أسلوب تين هاج يبرز أفضل ما لدي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة وادي دجلة.. كاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات ساعة | الكرة المصرية
الـ19.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع مدافع ولفرهامبتون ساعة | ميركاتو
كارفايو: القتال حتى اللحظات الأخيرة مترسخ في جينات ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد