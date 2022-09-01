أنتوني: أسلوب تين هاج يبرز أفضل ما لدي

أوضح البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الجديد أن أسلوب لعب مدربه إريك تين هاج يبرز قدراته جيدا.

وأكمل مانشستر يونايتد انتقال أنتوني من أياكس بعدما وقع اللاعب عقدا حتى صيف 2027، مع خيار التمديد لسنة إضافية، ليجتمع مجددا مع مدربه تين هاج.

وقال أنتوني في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هذه لحظة رائعة في مسيرتي بالانضمام إلى أحد أكثر الأندية شهرة في العالم".

وأضاف "أنا ممتن لكل من آمن بي، وخاصة عائلتي، وجميع المدربين وزملائي، لأنني لم أكن لأصل إلى هنا بدونهم".

وأكمل "اللعب تحت قيادة إريك تين هاج في أياكس كان مثاليا بالنسبة لي ولتطوري. أسلوبه في كرة القدم والتدريب يبرز أفضل ما لدي".

وشدد الدولي البرازيلي "أنا متحمس لما قاله تين هاج لي عن خططه وطموحاته في مانشستر".

وواصل "كان الوقت الذي قضيته في أياكس رائعًا وسأكون دائمًا ممتنًا لثقتهم بي، لكنني الآن جاهز للتحدي التالي، ولا أطيق الانتظار للانضمام إلى زملائي الجدد والنجاح مع مانشستر يونايتد".

وسيكون أنتوني صفقة مئوية جديدة في كرة القدم إذ أعلن أياكس أن قيمة بيع اللاعب لمانشستر يونايتد ستكون 95 مليون يورو قد تصل إلى 100 مليون بالإضافات.

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وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما إلى أياكس قادما من ساو باولو في عام 2020.

وخاض اللاعب مع أياكس 82 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 22 آخرين.

وتوج أنتوني برفقة أياكس بالدوري الهولندي مرتين، كما حصل على الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.