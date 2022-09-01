كارفايو: القتال حتى اللحظات الأخيرة مترسخ في جينات ليفربول

يؤمن فابيو كارفايو لاعب وسط ليفربول أن القتال حتى اللحظات الأخيرة هو أحد سمات ناديه المهمة.

فابيو سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه فوزا دراميا بنتيجة 2-1 على نيوكاسل يونايتد.

وقال كارفايو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنت في المنطقة المناسبة لتسديد الكرة، جماهير ليفربول كانت تؤمن بنا وساعدتنا على القتال حتى النهاية".

وأضاف البرتغالي "من الواضح أن هذا مترسخ في جينات هذا الفريق، نحن فقط نواصل القتال حتى صافرة النهاية".

وواصل "لقد واصلنا التقدم، وواصلنا الضغط، وفي النهاية سجلنا الهدف واستحققنا النقاط الثلاث".

وتابع البالغ من العمر 20 عاما "أود أن أقول لجماهير ليفربول شكرا جزيلا لأن هذا الفوز ما كان ليكون ممكنا بدونهم".

وأكمل "نأمل أن نتمكن من البناء على هذا. لقد بنينا بالتأكيد على الفوز السابق أمام بورنموث ونأمل أن يأتي المزيد".

وأتم لاعب فولام السابق "نحتاج فقط إلى الاستمرار في التحسن، ومواصلة العمل وبعد ذلك ستحقق المزيد من الانتصارات".

video:1

كان كل شيء يسير نحو التعادل بهدف لمثله واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع استمر للدقيقة الثامنة، وفي النهاية قتل ليفربول منافسه نيوكاسل وخطف انتصارا في غاية الصعوبة.

واستضاف ليفربول منافسه نيوكاسل يوم الأربعاء في إطار خامس جولات الدوري الإنجليزي وفاز عليه بهدفين لهدف.

افتتح الوافد الجديد على نيوكاسل أليكساندر إيزاك التسجيل في الدقيقة 38.

وأدرك روبرتو فيرمينو التعادل لليفربول في الدقيقة 61 من صناعة محمد صلاح.

وسجل فابيو كارفاليو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بصناعة أخرى من صلاح.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول إلى 8 نقاط ليصعد مباشرة إلى المركز الخامس.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند ست نقاط يحتل بهم المركز الـ11.