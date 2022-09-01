جوارديولا يسهب في الإشادة بجوليان ألفاريز

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإشادة بمهاجمه الجديد جوليان ألفاريز بعد أول مباراة لعبها كأساسي.

وسجل المهاجم الأرجنتيني هدفين في فوز سيتي الكاسح على نوتنجهام فورست 6-0 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "منذ اليوم الأول الذي رأينا فيه جوليان ألفاريز في غرفة تبديل الملابس وهو يتدرب، أدركنا أنه لاعب لا يصدق".

وأضاف "أخبرني جوان باتسي كشاف الفريق في أمريكا الجنوبية منذ عام ونصف أن هذا اللاعب مميز، لقد سجل الكثير من الأهداف في فريق ريفر بليت ولديه إصرار لا يصدق على الفوز".

وتابع المدرب الإسباني "لقد تطور على يد مارسليو جاياردو ونحن الآن نستمتع به".

وأكمل "جوليان يستحق كل شيء، المجهود الذي يبذله يؤتي ثماره دائما".

وواصل "منذ المباراة الودية الأولى التي لعبها ضد كلوب أمريكا، قلت إن هذا اللاعب سيكون جيدا لنا".

وأتم "لقد عانى في الشوط الأول أمام نوتنجهام فورست، ولكن الشوط الثاني كان أفضل وتمكن من هز الشباك".

سجل سداسية سيتي إرلينج هالاند "هاتريك" في الدقائق 12 و23 و38، وجواو كانسيلو في الدقيقة 50، وجوليان ألفاريز "هدفين" في الدقيقتين 65 و87.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

فيما رفع هالاند رصيده إلى 9 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

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